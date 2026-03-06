במהלך מבצע 'שאגת הארי' תקף צה"ל שוב ושוב את מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בטהרן.

במהלומת הפתיחה חוסל עלי ח'אמנהאי, ובהמשך הושמד גם הבונקר התת־קרקעי שנבנה לניהול הלחימה של הנהגת המשטר בעת חירום.

צה"ל תקף במהלך מבצע 'שאגת הארי' את מתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בטהרן, שבו מרוכזות תשתיות צבאיות מרכזיות של המשטר והצמרת הביטחונית. במהלומת הפתיחה של המבצע חוסל מנהיג המשטר, עלי ח'אמנהאי, בעת ששהה בתוך המתחם.

בתקיפה נוספת שבוצעה במקום חוסלו כשמונה מבכירי המשטר האיראני ששהו במבנה אחר בתוך המתחם. התקיפות כוונו למוקדי שליטה והנהגה המשמשים את הדרג הבכיר של המשטר.

מוקדם יותר השבוע (ג') תקף חיל האוויר תשתיות שלטון צבאיות נוספות במתחם, ובהן מבנה המועצה העליונה לביטחון לאומי, מתחם ההתכנסות של הפורום הבכיר במשטר, מבנה מועצת המומחים בטהרן והאוניברסיטה הצבאית הראשית של משמרות המהפכה.

הבונקר התת־קרקעי שנבנה מתחת למתחם תוכנן לשמש את ח'אמנהאי לניהול לחימה בעת חירום. לאחר חיסולו המשיך לשמש כתשתית חשובה עבור בכירי המשטר האיראני, ונחשב בעיני המשטר למבנה שאינו ניתן לחדירה.

הבונקר התפרס לאורך רחובות שלמים מתחת לאוכלוסייה אזרחית וכלל כניסות רבות. לשם תקיפתו הפעיל חיל האוויר כ־50 מטוסי קרב שהטילו יותר מ־100 חימושים על היעד.

הפללת הנכס התאפשרה בעקבות מאמץ מודיעיני מתמשך בשנים האחרונות. חטיבת המחקר, יחידה 8200 ויחידה 9900 באמ"ן פעלו למיפוי מדויק של האתר, מה שאפשר את התקיפה המדויקת.