שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הבוקר (שישי) הערכת מצב בבור בקריה, בהשתתפות סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי ובכירים נוספים במערכת הביטחון.

בדיון השתתפו בין היתר מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר, ראש אמ"ץ אלוף איציק כהן, ראש אג"ת אלוף הדי זילברמן, מזכ"צ שר הביטחון תא"ל גיא מרקיזנו ובכירים נוספים.

בסיום הערכת המצב התייחס כ"ץ ללחימה מול חיזבאללה בלבנון ולפעילות צה"ל באזור ביירות, ואמר, "ממשיכים במערכה מול החיזבאללה בלבנון בתקיפה בדחאייה בביירות, המהלך של פינוי התושבים מכפרי דרום לבנון עד הליטאני הוא חשוב ביותר".

כ"ץ הדגיש את חשיבות תחושת הביטחון בקרב תושבי הצפון, ואמר, "אבל הדבר הכי חשוב, וזה המסר שאני רוצה להעביר כאן עכשיו: זה לוודא ולהבטיח את שלומם וביטחונם של תושבי הצפון, גם במהות וגם בתחושה".

עוד אמר, "יש כאן כרגע מבחן - אני לא רוצה לראות אף אחד מהתושבים האלה נאלץ או חושב שהוא צריך לעזוב את הצפון".

בהמשך הוסיף, "תושבים במדינת ישראל לא זזים מבתיהם, מאדמתם ומהיישובים שלהם - וזה המבחן להעניק ביטחון לתושבי הצפון".

כ"ץ ציין כי צה"ל הרחיב את פעילותו בשטח האויב ואמר, "צה"ל נערך ועיבה את קו המגע. התפיסה שאנחנו מגינים על היישובים ועל הגבול מתוך שטח האויב היא תפיסה שהיא ברורה גם בתוך לבנון".

לדבריו, "היו חמש נקודות, עכשיו הנקודות האלה התרחבו בצורה משמעותית - ובנוסף לזה, האגרופים הולכים קדימה כדי שהחיילים והצבא יהיו המגן על היישובים מפני ירי נ"ט בכינון ישיר".

בסיום דבריו אמר שר הביטחון, "זה דבר חשוב מאוד וזה המבחן שלנו בימים האלה וזה מה שהיה רוצה לראות החיזבאללה, תושבים נוטשים. לכן, יש כאן חשיבות עצומה בכך שניתן ביטחון ונקרין ביטחון לתושבי הצפון. זה התפקיד של הצבא - להגן על האזרחים ואנחנו נעשה את הדבר הזה עד להכרעת החיזבאללה בדרך כזו או אחרת".