השר בצלאל סמוטריץ' הגיע אמש לגבול הצפון לברך את בנו שמשרת כלוחם בגבעתי לפני הכניסה לתמרון קרקעי בלבנון. היום נפצע הבן במהלך פעילות בגבול לבנון.

סמוטריץ' מברך את בנו ללא קרדיט

ראש ישיבת מרכז הרב, הרב יעקב שפירא, והרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת, נפגשו במקלט בזמן האזעקות - ופצחו בריקוד משותף לקול שירת התלמידים.

הרבנים במפגש במקלט ללא קרדיט

ראש מטה הרבנות הצבאית, אל"ם הרב שהם עורקבי, אירח בביתו בירושלים בשושן פורים את יד ימינו - החתן הרב בניהו חורב, יו"ר ארגון רבני "דרך ארץ".

השניים עטו את גלימות הראשונים לציון המסורתיות, שוחחו בדברי תורה וברכה ואף רקדו יחד באווירת החג.

הריקוד בפורים ללא קרדיט

עם שטריימל לראשו: הרב חיים גרינשפן, ר"מ בישיבת מצפה יריחו, אירח במהלך חג הפורים את תא"ל (מיל') עופר וינטר.

הרב מארח את וינטר צילום: ללא קרדיט

לא מוותרים על רוח החג בתנועות הנוער: ונהפוך הוא - מזכ"ל תנועת הצופים אלעד סנדרוביץ התחפש למזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין, ולהפך.

רוח החג בתנועות הנוער צילום: ללא קרדיט

הרב טל שאוליאן, ראש ישיבת ההסדר בחולון, התארח השבוע בפודקאסט של ערוץ 7 לשיחה עם העיתונאי דביר עמר.

בשיחה דנו השניים בעולם ישיבות ההסדר, בשאלת הקרע בחברה הישראלית ובדרכים לקרב רחוקים. הרב שאוליאן התייחס גם לחשיבות לדבר תורה עם גויים וטען כי העדתיות בחברה הישראלית צריכה לעבור מן העולם.

במהלך האזעקות שנשמעו גם בבני ברק נראה איש התקשורת והפרשן החרדי ישראל כהן שומר על הוראות פיקוד העורף ומשדר את תוכניתו ברדיו 'קול ברמה' ממקלט ציבורי.

ישראל כהן בשידור צילום: ללא קרדיט

אברהם בנימין, מנהל מחלקת מדיניות ומחקר בתנועת רגבים, ראש ישיבת עוד יוסף חי הרב יוסף אליצור, צבי יהודה איצקוביץ, בנה של הרבנית איצקוביץ, וחברים נוספים, השתתפו בתפילה לשלום חיילי צה"ל במהלך סעודת פורים ביצהר שנמשכה עד השעה שתיים לפנות בוקר.