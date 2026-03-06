הרצוג והשגריר האקבי נפגשים צילום: שלו שלום. וידאו: אבי קנר, מקליט: אבנר דביר

נשיא המדינה יצחק הרצוג, נפגש הבוקר (שישי) עם שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי יממה אחרי הדיווח של ברק רביד שבה ציטט מתקפה חריגה של טראמפ על הרצוג.

טראמפ הגדיר את הרצוג "חרפה", ולטענתו, הוא הבטיח לו כבר חמש פעמים שייתן חנינה לנתניהו. "הרצוג הוא חרפה. תגיד לו שאני חושף אותו", אמר טראמפ. "אני רוצה שביבי יתמקד במלחמה".

"הוא הבטיח לי חמש פעמים שהוא ייתן חנינה לביבי, אמרתי לו שלא אפגוש אותו. הוא מחזיק את זה מעל הראש של ביבי כבר שנה".

מלשכת הנשיא נמסר כי הפגישה דווקא תוכננה מראש ואין לה קשר למתקפה. "השיחה שיקפה את עומק הברית האסטרטגית בין המדינות ואת הקשר הקרוב והמתואם בין הממשלות והצבאות, הפועלים בשותפות ובסנכרון יוצא דופן".

נשיא המדינה אמר לו "קיימתי פגישה מצוינת עם השגריר מייק האקבי, שהוא חבר יקר. הפגישה הזו נקבעה מראש כשהתקשרתי לשגריר האקבי לפני כמה ימים ואמרתי לו שעלינו להיפגש כדי לדון בשותפות המדהימה ובכוח הייחודי של הטוב הטמון בשותפות בין ארצות הברית לישראל במלחמה שמטרתה לשנות את עתיד האזור ולהוביל אותו לעבר שלום.

אני אסיר תודה על השותפות הזו. אני מבקש להודות לנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו ולצוותיהם על העבודה הבלתי פוסקת - יום ולילה - יחד עם הגיבורים שבחזית, הפועלים כל העת כדי לשנות את מהלך ההיסטוריה", אמר.

"אני מאמין שהקואליציה שאנו רואים כעת מתגבשת במזרח התיכון היא כוח של טוב. זוהי קואליציה של מדינות המבקשות עתיד טוב יותר לילדי המזרח התיכון. ואני מאמין בכל ליבי שכאשר נחליש את אימפריית הרשע היוצאת מטהרן, נוכל להציע נתיבים של שלום, רצון טוב ועתיד משגשג לעמי המזרח התיכון. תודה לך, אדוני השגריר, על התמיכה היציבה שלך ועל הידידות הנפלאה והעמוקה, ועל שיתוף הפעולה הקרוב והאינטימי בין מדינותינו.

האומה שלנו חזקה ועמידה מאוד. אני חייב לומר שגם המדינות סביבנו באזור, הנתונות למתקפות מצד איראן, מפגינות נחישות וחוסן עצומים. זהו הזמן לחוסן. ואנו אומרים לציבור: הרגע הזה יישפט בהיסטוריה כרגע של שינוי שיביא עתיד טוב יותר לכולם. לכן זהו הרגע להפגין חוסן".

שגריר ארה"ב בישראל האקבי השיב לו "אדוני הנשיא, תודה רבה - קודם כול על כך שפנית אליי לפני כמה ימים ואמרת ‘בואו ניפגש ונשוחח'. הנשיא הרצוג הוא אחד הידידים החשובים ביותר שהיו לי מאז שהגעתי לכאן כשגריר, וההנהגה שלו בתפקידו כנשיא היא חשובה לא רק עבורנו כממשל ארצות הברית, אלא גם ברמה האישית - הוא ורעייתו הפכו קרובים מאוד אליי ואל רעייתי.

כעת אנו חשים תחושת הכרת תודה עמוקה לשתי הממשלות שלנו - לנשיא טראמפ, לראש הממשלה נתניהו, לעם הישראלי ולעם האמריקאי - וכן לצבאות של שתי המדינות, שהפגינו דיוק יוצא דופן בביצוע דבר שלמען האמת היה חייב להיעשות", אמר האקבי.

"אני חושב שרוב האנשים בעולם שמבינים זאת יודעים שבמשך 47 שנים ארצות הברית חיה תחת איום מצד המשטר הזה - הם מבקשים להשמיד אותנו, אך הם יודעים שעליהם להשמיד תחילה את ישראל. לכן במשך כל השנים הללו הם היו עקביים במסר שלהם: ‘מוות לישראל, מוות לאמריקה' ואני פשוט אסיר תודה לנשיא טראמפ ולראש הממשלה נתניהו שהחליטו שהגיע הזמן לומר - די.

זו אינה תקופה נעימה, אך זו תקופה חשובה והכרחית עבורנו לומר למשטר הזה שאי אפשר להמשיך להרוג אמריקאים, ישראלים, ולמען האמת אנשים ברחבי העולם - לא רק ישירות, אלא גם באמצעות שליחיהם, שהמיטו הרס ברחבי העולם.

מכל הסיבות הללו, הנשיא הרצוג ואני יכולים היום לשבת יחד ולחלוק תחושת הערכה משותפת לכך שהממשלות שלנו פועלות בתיאום מלא - במודיעין, ביכולות הצבאיות וביחסים הפוליטיים - ברמה שאין דומה לה כמעט בשום מערכת יחסים אחרת שיש לארצות הברית.

על כך אני אסיר תודה, אדוני הנשיא הרצוג, ואני מודה לך ולעם בישראל על החוסן והנחישות להפוך את האיום הזה, סוף-סוף, לנחלת העבר עבור ארצות הברית ועבור ישראל".