אוריאל סמוטריץ', בנו של השר בצלאל סמוטריץ', נפצע היום (שישי) במהלך פעילות צבאית בגבול לבנון. מהמשפחה נמסר "ברוך השם מצבו קל והוא בסדר".

השבוע בירך השר את בנו שמשרת כלוחם בגבעתי לאחר גיוסו למערכה מול חיזבאללה ולפני הכניסה לתמרון קרקעי בלבנון.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מסר "מחבק את חברי לממשלה ולקבינט, שר האוצר בצלאל סמוטריץ, בעקבות פציעתו של בנו הלוחם במהלך הלחימה בלבנון. עם ישראל כולו גאה בלוחמים הגיבורים שמוסרים נפשם למען ביטחון המדינה. מאחל לבן החלמה מהירה ושלמה, וחזרה מהירה ובריאה לשגרת החיים. שולח חיזוק גדול לבצלאל ולמשפחה היקרה. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם ומתפלל לשלומם של כל לוחמי צה"ל".

יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד מסר "‏מאחל החלמה ורפואה שלמה לאוריאל סמוטריץ', לוחם גבעתי, שנפצע היום בגבול לבנון. שולח חיזוק לאביו בצלאל ולכל המשפחה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "מחזק את חברי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ואת משפחתו, ומאחל החלמה מהירה לבנו הלוחם שנפצע בלבנון בעת מילוי תפקידו מול ארגון הטרור חיזבאללה.

אני מחבק ומחזק את כל לוחמי ולוחמות צה"ל שנלחמים בגבורה ובמסירות בכל הזירות למען ביטחון מדינת ישראל. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם וגאה בכם".

סמוטריץ' מברך את בנו ללא קרדיט

בתוך כך שר הביטחון ישראל כ"ץ קיים הערכת מצב בבור בקריה ובסיומה אמר: "אף אחד מתושבי הצפון לא צריך לעזוב ולזוז מאדמתם ומהיישובים והמשימה שלנו היא לוודא ולהבטיח את שלומם וביטחונם. צה"ל עיבה כוחות בתוך שטח האויב וכעת התרחב בצורה משמעותית לנקודות נוספות שתפס. אנחנו נעשה את זה עד להכרעת החיזבאללה בדרך כזו או אחרת".

שר הביטחון הוסיף: "צה"ל נערך ועיבה את קו המגע - התפיסה שאנחנו מגינים על היישובים ועל הגבול מתוך שטח האויב היא תפיסה שהיא ברורה גם בתוך לבנון. היו חמש נקודות, עכשיו הנקודות האלה התרחבו בצורה משמעותית - ובנוסף לזה, האגרופים הולכים קדימה כדי שהחיילים והצבא יהיו המגן על היישובים מפני ירי נ"ט בכינון ישיר".

אתמול נפצע קצין באורח קשה ולוחם נוסף באורח בינוני בדרום לבנון לאחר שמחבלי חיזבאללה ירו טיל נ"ט ממרחק של כ-8 ק"מ לעבר שתי עמדות של צה"ל שמגנות על יישובי הצפון.

הירי בוצע מכמה מקומות- ובתגובה צה"ל הגיב באש רבה מכמה מוקדים, מהיבשה, האוויר והים. הפצועים מהתקרית מאושפזים בבית החולים רמב"ם בחיפה - הקצין עבר ניתוח והלוחם מאושפז ביחידת הטראומה.