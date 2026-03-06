יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), שוחח ביום שישי עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן ודן עמו במצב במזרח התיכון על רקע המלחמה באיראן ובלבנון.

סוכנות הידיעות הפלסטינית הרשמית "וופא" דיווחה כי אבו מאזן גינה בשם "מדינת פלסטין" את התקיפות האיראניות על יעדים בסעודיה, וכל פעולה הפוגעת בריבונותה או המאיימת על ביטחון הממלכה ויציבותה.

כמו כן גינה אבו מאזן את התקיפות האיראניות על יעדים במדינות ערביות אחרות, ואת התקיפות הישראליות בלבנון.

אבו מאזן הביע את הסולידריות המלאה של העם הפלסטיני עם העם הסעודי ואת תמיכתו במאמצים הערביים החותרים להגן על המדינות הערביות נוכח התקפות המהוות הפרה של החוק הבינלאומי, תוך שהדגיש את חשיבות ההסתמכות על הדיאלוג כאפיק לטיפול במשברים האזוריים והבינלאומיים.