אילוסטרציה של הבונקר התת-קרקעי של עלי ח'אמנהאי שהושמד צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל אפי דפרין עדכן אחר הצהריים (שישי) על המשך המערכה מול איראן וחיזבאללה.

הוא אמר כי בבונקר הנרחב של חמינאי בטהרן שהופצץ הבוקר שהו "בכירי המשטר" באיראן. לדבריו תוצאות התקיפה נבחנות כעת ובצה"ל בודקים מי בדיוק שהה בבונקר בעת התקיפה הנרחבת ומי מהם חוסל.

הוא פרסם בהצהרתו תיעוד מתוך הבונקר של המנהיג העליון, שחוסל כבר במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי".

"המשטר תקף 12 מדינות, חלק ערביות, אירופיות או בנאט"ו. גם היום, למשטר האיראני עדיין יש יכולות שיגור. אסור להיכנס לשאננות. ההגנה לא הרמטית. בסוף השבוע ביתר שאת נדרשת הקפדה על הנחיות פיקוד העורף. יודע שיש שאלות רבות סביב ההקלות".

על הנחיות פיקוד העורף אמר: "מה שמנחה אותנו זה שמירה על ביטחונכם. מקיימים הערכת מצב שוטפת במטרה לעדכן את ההנחיות. איפה שניתן יהיה להקל נקל".