"אנחנו לא רק קוראים, ולא רק זוכרים - אנחנו עושים" - אמר לי ראש הממשלה בבוקר שבת פרשת זכור, ואכן, חגיגות פורים הציבוריות בוטלו, ובמקומן זכינו השנה, ועדין אנחנו זוכים, למחיית עמלק היסטורית של ימינו-אנו, לפי קוד הפעולה הישן והנכון, שהתחדש עלינו לטובה: הקם להשמידך - השכם להשמידו.

כדי לפעול לפי קוד הפעולה הזה, של "לשלוח יד במבקשי רעתם", בשלב הנכון, כשהם עדין "מבקשי" ומתכנני השמדתנו, ולפני שעברו לשלב הביצוע, צריך בראש ובראשונה לזהות נכונה את תכנית ההשמדה, לעמוד על חומרתה, להוכיח את קיומה, להתריע מפניה, ולגייס את העולם נגדה. ממש כפי שעשתה אסתר המלכה, כשהצליחה לגייס את אחשוורוש נגד המן הרשע, אותו המן שרק לילה אחד קודם אמר בליבו "למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני", והנה היא מגדירה אותו בפני אותו המלך: "איש צר ואויב, המן הרע הזה", מחדדת באזני המלך את גודל הזוועה "להשמיד להרוג ולאבד", ומייצרת את האפשרות ליהודים שבאותו הדור "לשלוח יד במבקשי רעתם", בעוד מועד, ובטרם אסון.

פגיעת הטיל בבית שמש שטלטלה את כולנו, על תוצאותיה הנוראות, היא דוגמית קטנה למה שתכנן ויצר עבורנו המשטר האיראני. עם כל "שבר ירוט" שנופל ומייצר נזק בלתי-נתפס, מתחדדת ההבנה מה עוצמתה של מכונת-השמדה האיראנית שאנו עסוקים עתה בהשמדתה. כל טיל שמצליח להבקיע את חומת המגן המופלאה שמייצרים עבורנו עכשיו בשמי איראן, בשמי המדינות הסמוכות, ובשמי ישראל כל אנשי חיל האויר הנפלאים שלנו - הוא פרומיל של האימה שהיתה אמורה להיות מנת-חלקנו לולי פתחנו אנחנו במתקפה נגדם.

המחסנים האדירים של אמצעי לחימה שמושמדים באיראן עכשיו ע"י חיל האויר שלנו, וע"י חיילי ארה"ב בעלת בריתנו - הם ההוכחה המזוויעה ל"חזון השמדת ישראל" האיראני, שאנחנו זוכים לסכל. השיקום המהיר של היכולות ההתקפיות שנבנו נגדנו, במאמץ-אדירים בהנחיית "המנהיג" שזכינו לחסל, תוך גיוס כלל המשאבים האיראניים, על חשבון פת-הלחם וטיפת-המים של אזרחי איראן - כל אלה מעידים על שאיפת-השמדה דתית-חולנית שמנחה את המשטר הזה. ומתקפות הטילים שיוצאות מאיראן אל כל מדינות האזור - הן ההוכחה עד כמה איראן מסכנת לא רק אותנו אלא את העולם כולו.

זכינו, זכות היסטורית, להיקהל ולעמוד על נפשנו, להשמיד להרוג ולאבד את כל חיל עם ומדינה הקמים עלינו. ממש כבימים ההם - בזמן הזה. אנחנו בעיצומה של המערכה, ופועלים בה במלוא כוחנו, בכשרון ומסירות אין קץ של כל אנשי כוחות הבטחון שלנו, בהנהגה של ראש ממשלה שהצליח, כאסתר המלכה בימים ההם, להוכיח את גודל סכנת ההשמדה, להתריע מפניה, וגם לחבר את נשיא ארה"ב כשותף מלא ומוביל למערכה כנגדה.

אל יהי הדבר קל בעינינו. די אם ניזכר בסיטואציה מקבילה לפני שמונים ושתיים שנה, כאשר נשיא ארה"ב של אותם ימים, פרנקלין רוזוולט, קיבל לידיו, בימים ההם ובזמן הזה ממש, את מפת מחנה ההשמדה אושוויץ, וביודעו שמכונת ההשמדה כבר פועלת שם ביתר שאת - נמנע מלהפציץ את תאי הגזים, ואת פסי הרכבת המובילים אל המחנה. אין ספק, שנשיא ארה"ב של ימינו, הנשיא טראמפ, מתקן בעצם ימים אלה תיקון היסטורי רב חשיבות, את ההחלטות האומללות של הימים ההם.

שמונים ושתיים שנה מאוחר יותר, מדינת ישראל, מדינתו של העם שנשלח אז ברכבות אל אותן המשרפות, שהיה אז העם המדוכא, המושפל, והחלש ביותר בעולם, שנאלץ אז להתחנן על חייו בפני נשיא ארה"ב, מובילה במשותף, יד-ביד עם אותה ארה"ב, מערכה צבאית עולמית נגד שלטון רשע, בשיתוף פעולה מדהים, מלווה ביכולות מודיעיניות ומבצעיות יוצאות דופן, בהצלחות יומיומיות שקשה לדמיין, ומצליחה להשמיד את מכונת ההשמדה שהוכנה נגדה - האין זה נס גדול פי כמה מנס פורים? זה נס תחייתה של אומתנו, נס תקומתה מעפר עד גבהי מרומים ממש!

"ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך" - "ללמדך סדר בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות... ועל ידי שיזכירו לפני "רחום וחנון" - יהיו נענין, כי רחמי לא כלים" אומר רש"י. גם מתהומות חטא העגל ועונשו המתגלגל לאורך הדורות כולם, ולהבדיל גם מתחתיות השאול של מחנות ההשמדה הנאצים, מגיא צלמוות ומכל התהומות כולם - עם ישראל זוכה לחזור ולעלות מעלה-מעלה, כי רחמיו של הקב"ה על עמו לא כלים לעולם.

גם אנחנו צריכים ללמד לעצמנו סדר תפילה ובקשת רחמים. אמנם התברכנו במודיעין מצוין, בטייסים מוכשרים, בחיילים גיבורים, ובמהלכי-מלחמה ומדיניות מתוחכמים. אבל אחרי ולפני כל אלה, הזמן המיוחד הזה, זמן של מלחמה עולמית ברשע, ומערכה קריטית על עתיד ישראל - זמן תפילה הוא. גם אסתר המלכה ידעה לבקש שעם ישראל יצום ויתפלל עליה.

גם ראש הממשלה המוביל את המערכה - יודע להגיד בפה מלא, בישיבות הקבינט ובהודעות רשמיות, שהוא בונה על הסייעתא דשמיא. וגם אנו כולנו צריכים לעת הזו להרבות בתפילה. על הצלחת חיילינו שבכל מקום, ועל הצלתם. על הצלחת המערכה כולה, ועל הצלת כל אחד מעם ישראל במהלכה. וגם על הצלחת שותפינו ובני-בריתנו חיילי ארה"ב, ועל שלום העולם כולו.