המשטר האיראני, החושש ממרד של האזרחים שרבים מהם מייחלים לנפילתו, הורה לכוחות הביטחון להציב כוחות חמושים בצירי התנועה המרכזיים בערים הגדולות.

הפעילים החמושים, חלקם במדים צבאיים ואחרים בבגדים אזרחיים, מבצעים בדיקות אקראיות של מכוניות במחסומים, וכלי רכב משוריינים מוצבים במקומות סמוכים ככוח התערבות בעת הצורך.

סוכנות הידיעות הצרפתית מדווחת, בהסתמכה على עדויות תושבים איראנים, כי פעילי משמרות המהפכה שולטים ברחובות הראשיים ומטילים אימה על האוכלוסייה כדי לדכא כוונה למרד ולאתר גורמים חתרניים, כולל באמצעות ביצוע חיפושים בטלפונים הניידים.

הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אישר לא מכבר, כי בגל המחאה הקודם באיראן לפני חודשים אחדים רצחו השלטונות כ־32 אלף אזרחים.

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, מסר כי מדינות שונות מנסות לתווך בין איראן לארצות הברית, ואולם טראמפ הודיע היום (שישי) כי לא תהיה עסקה עם איראן, למעט כניעה ללא תנאי של המשטר ולאחר מכן ייבחר מנהיג חדש שיאפשר להפוך את איראן למדינה חזקה יותר כלכלית עם עתיד מזהיר.

עד כה, ארצות הברית וישראל פגעו קשות במוסדות השלטון של המשטר האיראני וביעדים צבאיים וכלכליים של משמרות המהפכה, בניסיון בין היתר להכשיר את הקרקע לקראת הפלת המשטר מבית.