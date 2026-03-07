טלפון אנדרואיד ישן יכול להמשיך לפעול היטב במשך שנים, אך ברגע שהוא מפסיק לקבל עדכוני אבטחה הוא עלול להפוך לפגיע.

הבעיה מתחילה בדרך כלל כשלוש שנים לאחר ייצור המכשיר, כאשר מערכת ההפעלה מפסיקה לקבל תיקוני אבטחה. גם אם המסך, המצלמה והסוללה עדיין עובדים כרגיל, המכשיר נותר חשוף לפרצות חדשות.

מבחינת המשתמש הרגיל זו נקודה מטעה במיוחד. המכשיר נראה תקין, האפליקציות נפתחות וההודעות ממשיכות להגיע כרגיל. בפועל, מאחורי הקלעים מערכת ההפעלה כבר אינה מתעדכנת.

לפי נתוני השימוש של ערוץ 7, כ-18% מהמשתמשים עדיין פועלים עם אנדרואיד בגרסה 13 ומטה. גרסאות אלה אינן מקבלות עוד עדכוני אבטחה, למרות שעברו שנים מאז הושקו.

המשמעות היא שהשאלה כבר אינה רק האם הטלפון עדיין עובד היטב. כאשר מדובר בגישה לחשבון הבנק, קודי אימות, תמונות, מסמכים ופרטים אישיים, מכשיר שאינו מקבל עדכוני אבטחה עלול להפוך לבחירה מסוכנת יותר.

באירופה כבר מתנהל בשנים האחרונות מאבק מול יצרניות הסלולר בנושא. האיחוד האירופי החיל מ-20 ביוני 2025 כללים חדשים על סמארטפונים וטאבלטים, המחייבים עדכוני מערכת הפעלה למשך לפחות חמש שנים ממועד השיווק של היחידה האחרונה מאותו דגם.

בנוסף נקבעה חובה להחזיק חלקי חילוף לתקופה של עד שבע שנים ולהציג לצרכן דירוג תיקון על גבי התווית. המטרה היא להאריך את חיי המכשירים ולמנוע מצב שבו טלפון שנראה תקין הופך למוצר פחות מוגן מבחינה בטיחותית.

חברת סמסונג כבר הודיעה כי מכשירי הדגל החדשים שלה יקבלו תקופת תמיכה ארוכה יותר. לפי הודעות רשמיות של החברה, סדרות Galaxy S24 ו-Galaxy S25 יקבלו שבע שנות עדכוני אבטחה ממועד ההשקה הגלובלית.

במכשירי ביניים כמו סדרת A מדיניות התמיכה לעיתים קצרה יותר. נכון להיום החברה מציעה עדכוני אבטחה במשך ארבע שנים לפחות, כאשר מכשירים ישנים יותר - במיוחד שאינם מסדרות הדגל - מקבלים לעיתים תקופת תמיכה קצרה יותר.

גם חברת OnePlus מציעה תמיכה ממושכת בחלק מהמכשירים שלה, אך המדיניות אינה אחידה בין הדגמים. במכשירי דגל כמו סדרת OnePlus 11 מוצעים עדכוני אבטחה למשך חמש שנים, בעוד שבסדרת Nord הפופולרית התמיכה נמשכת כארבע שנים ממועד ההשקה.

קיים גם פתרון נוסף, אך הוא מיועד בעיקר למשתמשים מנוסים. מדובר בהתקנת רום צד שלישי - מערכת הפעלה חלופית שמחליפה את התוכנה המקורית של היצרן ולעיתים מאפשרת לקבל גרסאות חדשות גם לאחר שהיצרן הפסיק לתמוך במכשיר.

מערכות כמו LineageOS מספקות לעיתים עדכונים גם שנים רבות לאחר ייצור המכשיר. עם זאת, ההתקנה נעשית על אחריות המשתמש ודורשת פתיחת bootloader והתקנה ידנית של המערכת.