מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, ביקר אתמול (ו') בבסיס תל נוף, שוחח עם טכנאי חיל האוויר בבסיס, והדגיש להם את תרומתם המכרעת במבצע 'שאגת הארי'.

"72 השעות הראשונות, אין חיל האוויר בעולם שיכול היה לתת את מה שאתם נתתם. זה מרשים בכל קנה מידה. מה שהיה פה זה מרוץ נגד השעון, לשים איזשהו 'שטיח' ולדכות את כל הטק"ק שכל רגע יכול לעוף לעבר מדינת ישראל.

ראיתם, היו פה מטחי טילים, זה לא היה על האפס, אבל הרגל ההתקפית ששמנו בצורה מאוד אגרסיבית, חסכה הרבה מאוד חיי אדם. כל מטוס שאתם הכנתם, כל תקלה שאתם תיקנתם, יצר פה בעצם את ליבת התחבולה", אמר.

"זה עבד, ומשם אחרי 72 השעות האלה, שראיתם שכמות האש ירדה, עכשיו אנחנו בשיא הקטלניות, בקצב טוב ונכון, ואנחנו לא נעצור. אני רואה את הנחישות בעיניים שלכם, אני מאוד מאוד גאה.

להתיישב ולדעת, שאתה יושב על מכונת מלחמה שאתם הכנתם אותה, ואתם דואגים שהכל יעבוד ואפשר לסמוך, וגם נחזור בשלום, זה תחושה עילאית, תחושה אמיתית של גאווה".