כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פועלים במהלך השבוע האחרון מזרחית לקו הצהוב ברצועת עזה. במסגרת הפעילות השמידו הכוחות חמישה תוואים תת־קרקעיים באורך מצטבר של יותר משני קילומטרים.

במהלך הפעילות חוסלו חמישה מחבלים שחצו את הקו הצהוב והפרו את הסכם הפסקת האש. הפעילות בוצעה כחלק מהמאמצים למניעת פעילות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

אחד התוואים שהושמדו אותר במרחב מזרח רפיח ושימש בחודשים האחרונים מחבלים שפעלו באזור. לפי צה"ל, התוואי שימש את ארגוני הטרור לניסיונות הוצאת מתווי טרור נגד הכוחות, והוא אותר והושמד בידי כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני.

כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית פועלים במקביל בצפון רצועת עזה לטיהור המרחב הסמוך לקו הצהוב. במסגרת הפעילות פועלים הכוחות במוקדים מהם בוצעו שיגורי רקטות לעבר ישראל ומשמידים את המשגרים שנותרו באזור.