בפרק חדש בפודקאסט הרפואה באולפן ערוץ 7 מתארחת פרופ' איזבלה שוורץ, המנהלת מזה שמונה שנים את אגף השיקום והרפואה הפיזיקלית בהדסה. במהלך השיחה היא מתייחסת לעבודת המחלקה ולמטופלים המגיעים אליה לשיקום לאחר פציעות מורכבות.

בפודקאסט מספרת שוורץ מי הם המטופלים שמגיעים לאגף השיקום ומהם האתגרים המרכזיים בתהליך ההחלמה. השיחה עוסקת גם בתקופת המלחמה הנוכחית ובשיקום הארוך שעוברים חיילים, חיילות ואנשי כוחות הביטחון שנפצעו במהלך הלחימה.

עוד היא מתארת בפודקאסט את שגרת היום באגף השיקום, ואת הדרכים בהן הצוות מסייע למטופלים להתמודד עם תהליך השיקום הממושך. במסגרת השיחה היא מציגה גם את המודל השיקומי החדש שמיושם במחלקה, המבקש לתת מענה הוליסטי לצורכי המטופלים ולשים במרכז את מצבו הנפשי של המשתקם, מתוך מטרה לחזק את המוטיבציה שלו ולהוביל לשיפור ביכולת ההחלמה ובאיכות החיים.

בנוסף מתייחסת שוורץ לשאלת מעורבות המדינה בתחום השיקום ולשינויים הטכנולוגיים בתחום הרפואה והשיקום בשנת 2026. במהלך הפודקאסט היא משתפת גם בסיפורי הצלחה מהמחלקה ובמקרים שהותירו בה חותם אישי בעקבות המפגש היומיומי עם מציאות מורכבת של פצועים ומשתקמים.

לקראת סיום השיחה היא מספרת על ההשפעה של העבודה באגף השיקום גם מעבר לשעות העבודה ומעבירה מסר לצופים על ההתמודדות עם תהליכי שיקום ועל המשמעות של התמיכה במטופלים לאורך הדרך.