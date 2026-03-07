אילוסטרציה: אתר הייצור בפ'ארש'ין דובר צה"ל

דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין מסר הערב (מוצאי שבת) הצהרה, "שבוע מאז שיצאנו למצבי שאגת הארי. צה"ל פוגע באופן עוצמתי יחד עם צבא ארה"ב במשטר האיראני. אנו גובים מארגון חיזבאללה מחירים כבדים.

בימים האחרונים פנינו את רבוע הדאחייה. תוקפים שם מורות רבות, צדים שם את מחבלי חיזבאללה. לא נתפשר על פירוק חיזבאללה מנשקו. צה"ל ימשיך להתקדם בשלבי המבצע ולא יעצור עד שהאיום הקיומי יוסר".

לדבריו, צה"ל תקף בימים האחרונים שני אתרי ייצור מרכזיים של טילים בליסטיים באיראן, במרחבים פארשין ושהארוד. התקיפות בוצעו באמצעות מאות מטוסי קרב של חיל האוויר ובהכוונת אגף המודיעין, בשיתוף אגף המבצעים.

התקיפות בוצעו לאחר פגיעה קודמת במערך הטילים של המשטר האיראני, כחלק מהרחבת הפעילות נגד תעשיות הייצור המשמשות לפיתוח וייצור טילים ואמצעי לחימה.

במסגרת התקיפה שבוצעה ביום חמישי במרחב פארשין, הותקפו תשתיות ייצור של רכיבים חיוניים שבהם השתמש המשטר האיראני לפיתוח מגוון אמצעי לחימה מתוצרת התעשיות הביטחוניות שלו.

בין התשתיות שהותקפו היו מפעלים לייצור חומרי נפץ עבור ראשי קרב של טילים בליסטיים, מתחמים לייצור חומרי גלם ייחודיים עבור מנועי טילים, מתחם ערבול ויציקת מנועי טילים וכן מתחם ששימש למחקר, פיתוח, הרכבה וייצור של טילי שיוט מתקדמים.

אילוסטרציה: אתר הייצור בשהארוד דובר צה"ל

בנוסף, הלילה הושלמה תקיפה נוספת במרחק של כ־2,000 קילומטרים ממדינת ישראל, במסגרתה הותקף אתר ייצור טילים בליסטיים של משמרות המהפכה במרחב שהארוד.

בחודשים האחרונים זוהתה פעילות של כוחות המשטר לשיקום התשתיות וייצור טילים בהיקף נרחב באתר, זאת לאחר שהותקף במהלך מבצע "עם כלביא". האתר בשהארוד אחראי לייצור חלק ניכר מהטילים שנורו לעבר מדינת ישראל והאזור, והתקיפה פוגעת קשות ביכולת של משטר הטרור האיראני להמשיך ולייצר טילים במקום.

בצה"ל הוסיפו כי ימשיכו להרחיב את הפגיעה באתרי ייצור אמצעי הלחימה של המשטר, במטרה לגדוע את יכולות הייצור ולסכל את ניסיונות שיקום התשתיות.