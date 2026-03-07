תיעוד הירי מעל שמי ירושליםצילום: ערוץ 7 צילום: אלירן ברוך

אזעקות נשמעו הערב (מוצאי שבת) באזור המרכז בעקבות שיגור טיל עם ראש קרב מתפצל מאיראן לעבר ישראל. הטיל יורט בהצלחה. כוחות הביטחון קיבלו קריאות על שברי ירוט.

בכאן חדשות דווח הערב כי איראן איבדה כ-70% מיכולות השיגור שלה במהלך מבצע "שאגת הארי".

עד כה הצליחו ישראל וארצות הברית להשמיד לחלוטין כ-150 משגרי טילים באיראן. כ-150 משגרים נוספים הותקפו מהאוויר, נקברו מתחת לאדמה במתקנים תת-קרקעיים ויצאו מכלל שימוש באופן זמני.

על פי הערכות, ערב המערכה היו לאיראנים כ-420 משגרים, וכעת נותרו להם כמאה משגרים פעילים בלבד.