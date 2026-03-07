תנועת בני עקיבא פתחה חמ"ל סיוע מיוחד, "חמ"ל הנני", עבור מי שזקוק לסיוע בעקבות המלחמה עם איראן.

"חמ"ל הנני" מטפל בן היותר בשינוע מזון ותרופות, ליווי וסיוע לאוכלוסיה המבוגרת, סיוע לצוותי רפואה, משפחות מגויסים, והשמשת מקלטים. במוקד מתנדבים בוגרי התנועה, ביניהם גם מאות סטודנטים וסטודנטיות מכפרי הסטודנטים של תנועת הבוגרים של בני עקיבא.

"בשבת זכור- י"א באדר, בדיוק 80 שנה אחרי העליה של חניכי בני עקיבא לביריה, שנקבע בבסיסו ליום העליה לתל חי לפסל האריה השואג- החל מבצע 'שאגת הארי'", אמר מזכ"ל התנועה יגאל קליין, "התנועה קוראת לכלל חבריה ולכלל עם ישראל להתפלל לשלום המדינה ושלום חיילי צה"ל וקוראת לכל פונה שזקוק לעזרה לפנות לקו הסיוע והחמ"ל התנועתי".

"כולנו בעת הזו אומרים 'הנני'", הוא הוסיף, "יחד מתפללים לתשועה גדולה כמו בימי מרדכי ואסתר כך בעזרת ה' גם בזמן הזה".