נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס בריאיון לרשת פוקס ניוז לאפשרות של חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו, והבהיר כי כל החלטה בנושא חייבת להתקבל בהתאם לחוק הישראלי.

הרצוג הדגיש כי בעת המלחמה אין כלל הליכים משפטיים פעילים ולכן הסוגיה אינה עומדת כעת על הפרק, והוסיף כי ראש הממשלה ממוקד לחלוטין בניהול המלחמה.

לדבריו, תפקיד נשיא המדינה הוא בעיקר ייצוגי ואין בידיו סמכויות ביצועיות, בדומה לנשיאים במדינות רבות באירופה, אך קיימת בידיו סמכות להעניק חנינה.

הרצוג הדגיש כי הוא מחויב לפעול בהתאם לחוק הישראלי, "בואו נעמיד דברים על דיוקם. ראשית, בזמן מלחמה אין כלל הליכים משפטיים כך שהנושא הזה כלל לא עומד כרגע על הפרק. וראש הממשלה ממוקד לחלוטין במלחמה.

שנית, חשוב להסביר לצופים: אני ראש המדינה, אך אין לי סמכויות ביצועיות. זה דומה למה שרואים באירופה ובמדינות אחרות. כן יש לי סמכות לחנינה. אבל אני מחויב לחוק הישראלי, בדיוק כפי שנשיא ארצות הברית מחויב לחוקה האמריקנית. אני נשבעתי לשמור על החוק הישראלי".

בהמשך הוסיף כי כל החלטה בנושא תיבחן רק לאחר קבלת חוות דעת מהגורמים הרלוונטיים, "אמרתי שאשקול כל דבר ברצינות, אך אני מחויב על פי החוק וההליך להמתין לחוות דעת של הגורמים הרלוונטיים לפני כל החלטה".

הרצוג התייחס גם לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ואמר כי הוא מעריך אותו, "ולכן הכול על השולחן אבל זה חייב להיעשות בהתאם לחוק הישראלי. אני מכבד מאוד את הנשיא טראמפ. באמת. ואני מקבל את דבריו באהבה ובהערכה, משום שהוא מנהיג העולם החופשי שמוביל שינוי היסטורי. אבל כאשר מדובר במקרה שהוא עניין פנימי של ישראל - אני מחויב לחוק, ואני נשיא מדינת ישראל".

שלשום פורסם בחדשות 12 כי טראמפ אמר לשליח הערוץ בוושינגטון כי הרצוג הבטיח לו חמש פעמים שיחון את ראש הממשלה. "תגיד לו שאני חושף אותו", אמר הנשיא לברק רביד.

לפי הדיווח, טראמפ אמר כי "הרצוג הוא חרפה" ומחה על כך שמשפטו של נתניהו נמשך גם לנוכח המלחמה באיראן. "אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן", צוטט בדיווח. "אמרתי לו שלא אפגוש אותו (אם לא ייתן חנינה לנתניהו). הוא מחזיק את זה מעל הראש של ביבי כבר שנה".