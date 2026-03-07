נתניהו לעם האיראני: רגע האמת מתקרב! לע"מ / תמונה: NOAM REVKIN FENTON/POOL

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (מוצאי שבת) הצהרה לתקשורת על רקע מבצע "שאגת הארי".

במהלך דבריו פנה נתניהו לאזרחי איראן, ואמר: "אנו מבקשים לשחרר את העם מעול העריצות, וזה תלוי בכם - העם האיראני למוד הסבל. לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן יחזרו להיות ידידות אמיצות".

לפעילי משמרות המהפכה אמר: "גם אתם על הכוונת. מי שיניח את נשקו לא יאונה לו כל רע, מי שלא יעשה זאת דמו בראשו". בנוסף, תקף ראש הממשלה גם את מנהיגי המערב: "ההצלחה שלנו תביא לא רק להסרת איום גרעיני, ולא רק לשלום בין ישראל לאיראן, אלא לשלום בעולם כולו. מדינות רבות פונות אלינו עכשיו לשיתוף פעולה. למה? כי אנחנו חזקים, אנחנו צודקים, אנחנו נלחמים. הן רואות את הצביעות של האו"ם, שלא עשה דבר מול הטבח באיראן, והן רואות את החולשה והרפיסות של מנהיגים במערב".

"איפה הייתה התקשורת הבינלאומית, שמגנה ללא הרף?", תהה. "היום רואים על מי אפשר לסמוך - ישראל היא מגדלור של עוצמה ותקווה. ברגע זה אנחנו עדיין בעיצומה של מערכה. נכה באויבינו ללא רחם, נמשיך ללא פשרות. יחד נשאג כארי ונבטיח את נצח ישראל".

"בסיירת מטכ"ל הייתה תלויה כרזה, ובה שתי מילים: 'המעז מנצח'. אם אתה כן מעז, לוקח סיכונים מחושבים - אתה שובר את רוחו של האויב. מולנו עומד משטר רשע וקיצוני שקורא 47 שנים 'מוות לישראל', 'מוות לאמריקה', שזומם לחסל אותנו עם נשק גרעיני וטילים בליסטיים. טראמפ אמר לי 'ביבי, אנחנו חייבים לעשות הכול כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני'. אני מודה לו על הידידות והמחויבות העמוקה".

"הרודן חמינאי לא שעה לאזהרות טראמפ ושלי", הוסיף, "הוא הורה להעמיק את היכולות הגרעיניות ולהטמיע אותן מתחת לאדמה - ובכך יהפכו לחסינות. זה מה שמשטר הטרור עושה עכשיו. תחשבו מה היה עושה לו היה לו נשק גרעיני. מתוך ראיית הנולד יצאו ישראל וארה"ב לפעולה הזו. יצאנו כדי לאפשר לעם האיראני לקחת את גורלו. הייתה סכנה שאיראן תפעל קודם, ולכן יצאנו בשעה זו".

"חיסלנו את חמינאי, סיכלנו עשרות בכירים במשמרות המהפכה וטיפלנו בטילים ובמשגרים רבים. בזכות המטוסים שלנו ושל ארה"ב השגנו שליטה כמעט מוחלטת בשמי טהרן".

"אני שב ואומר לממשלת לבנון: אחריותכם לאכוף את הסכם הפסקת האש ולפרק את חיזבאללה מנשקו, אחרת יהיו השלכות הרות אסון. הגיע הרגע שגם אתם תיקחו את גורלכם בידכם. אנחנו נעשה כל דבר וככל שידרש כדי להגן על אזרחינו".

עוד אמר נתניהו כי "אנחנו ממשיכים בכל הכוח במלחמה ומנצחים ביוזמה ובתחבולה, אך גם בנחישות. יחד הדפנו את אויבנו שלב אחר שלב ב'מלחמת התקומה'. באיראן הלמנו במשטר האייתללות הרצחני במבצע 'עם כלביא', וכעת ב'שאגת הארי'. טיפלנו בקני הטרור ביו"ש, שחררנו את כל חטופינו. אנחנו משנים את פני המזרח התיכון".

"שינינו את עצמנו כי אחרי אסון 7 באוקטובר הובלתי שינוי קוטבי, יוזמות שמשנות באופן דרמטי את המאזן בינינו לבין אויבינו. הפכנו למעצמה אזורית שמרתיעה את כל אויבנו", סיכם.