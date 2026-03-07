חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, תקף הערב (מוצאי שבת) מספר מאגרי אחסון דלק בטהרן.

מצה"ל נמסר כי הכוחות הצבאיים של משטר הטרור האיראני משתמשים באופן ישיר ותכוף במיכלי הדלק להפעלת תשתיות צבאיות, ובעזרתם משטר הטרור האיראני מעביר דלק לצרכנים שונים, ובהם הגופים הצבאיים באיראן.

"מדובר בתקיפה משמעותית המהווה נדבך נוסף בהעמקת הפגיעה בתשתיות הצבאיות של משטר הטרור האיראני. צה"ל ימשיך לפעול בעוצמה במטרה לפגוע באופן נרחב במשטר ולהסיר איומים על מדינת ישראל".

מקור במשרד הנפט של איראן אמר: "מטוסי קרב ישראליים תקפו הערב 3 מאגרי נפט - בכוהכ, שהראן וכרג'".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב הערב ברשת X כי "ישראל צריכה להשמיד את כל שדות הנפט ותעשיית האנרגיה של איראן באי ח'ארג'".

לדברי לפיד, "זה מה שירסק את כלכלת איראן ויפיל את השלטון. המלחמה הזו חייבת להסתיים כשהשלטון באיראן נפל, מתקני הגרעין הושמדו, כל תעשיית הטילים הבליסטיים הושמדה, וחיזבאללה הושמד בלבנון".