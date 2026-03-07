קב"ט משרד החוץ שלח מייל לכל עובדי המשרד, בדגש על השליחים בחו"ל, ובו התריע על ניסיונות של גורמים איראניים לפגוע בישראליים ולגייסם באמצעות פניות דיגיטליות.

במייל עליו דיווח ירון אברהם צוין כי בימים האחרונים התקבלו מספר דיווחים על אירועים חריגים הנוגעים לעובדים ושליחים בארץ ובחו"ל, המצביעים על ניסיונות מצד גורמים איראניים או עוינים לבצע פניות והפעלת אזרחים ישראלים באמצעים דיגיטליים.

על פי הדיווח, באחד המלונות בהם שוהים ישראלים ושליחים של המשרד הוצב בחדר המלון קוד QR שנראה לכאורה כקוד לשירות חדרים. לאחר סריקתו הופנה המשתמש לאתר המתחזה לשירות המלון.

בפועל, כך נכתב בהודעה, מדובר באתר המשמש לגיוס על-ידי גורמים איראניים, בו הוצעה אפשרות להצטרף ולשתף פעולה עם גורמי מודיעין איראניים.

אירוע נוסף שתואר במייל התרחש בעת כניסה לאפליקציות ישראליות של חדשות, כאשר הופיעו הודעות קופצות חריגות בהן נטען כי “הרפובליקה האסלאמית של איראן" מחפשת שותפים מודיעיניים ומציעה תשלום בתמורה למילוי פרטים אישיים באמצעות קישור המצורף להודעה.

בקב"ט המשרד הדגישו כי מדובר בניסיונות איסוף מודיעין והפעלת אזרחים באמצעות התחזות דיגיטלית.