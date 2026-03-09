מתכון להפוגה בין האזעקות. מומלץ להכין אותו כדי שימתין לנו, חם ומנחם כשנחזור מהממ"ד או המקלט.

זוהי גרסה עשירה במיוחד למרק האיטלקי האהוב - עם טוויסט מקומי של ירקות העונה, עשבי תיבול טריים וקוביות לחם קלוי עם פרמז'ן. שף כפיר חדד ממלון ענבל מביא את איטליה לירושלים, במתכון מתוך פסטיבל המרקים המפורסם של המלון.

מצרכים:

3 כפות שמן זית

2 בצלים קצוצים

1 גבעול כרישה, פרוס

2 גזרים, חתוכים גס

2 קישואים, חתוכים גס

2 תפוחי אדמה קטנים, קלופים וחתוכים גס

2 עגבניות, קלופות וקצוצות

½ כוס אפונה קפואה

½ כוס שעועית לבנה מבושלת

½ כוס פסטה קטנה (אורזו או פנה קטנה)

2 ליטר ציר ירקות

מלח ופלפל שחור, לפי הטעם

עלי תימין מגבעול אחד

עלי בזיליקום קצוצים (מ-3 גבעולים)



מצרכים להגשה:

קוביות לחם קלוי (קרוטונים) וגבינת פרמז'ן מגוררת

אופן ההכנה:

טיגון ראשוני: מחממים שמן זית בסיר גדול. מוסיפים את הבצל, הכרישה והגזר ומאדים קלות על אש גבוהה עד לשקיפות.

הוספת ירקות ונוזלים: מוסיפים לסיר את שאר הירקות (קישואים, תפוחי אדמה ועגבניות), מערבבים היטב ויוצקים פנימה את הציר.

בישול: מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש, מכסים את הסיר ומבשלים כ-25 דקות, עד שהירקות מתרככים.

תוספות אחרונות: מוסיפים למרק את הפסטה, השעועית, האפונה ועשבי התיבול. מבשלים כ-10 דקות נוספות עד שהפסטה מוכנה ("אל דנטה").

תיבול והגשה: טועמים ומתקנים תיבול במלח ופלפל. מגישים חם עם פיזור נדיב של פרמז'ן וקוביות לחם קלוי מעל.



המתכון באדיבות פסטיבל המרקים שהתקיים במלון ענבל ירושלים, בקרוב יחל המלון בפסטיבל "אוכל רחוב".



