מיכאל שבתאי ז"ל, בן 11 מביתר עילית, נפטר בשבת מפצעיו לאחר שנדרס באוטובוס ביום חמישי בעיר.

התאונה הקשה התרחשה ברחוב אבא שאול בעיר בסוף השבוע האחרון כאשר האוטובוס דרס את הילד.

הוא פונה במצב קשה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שם נלחמו הרופאים על חייו. רבים התפללו לרפואתו, אך בשבת נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מיכאל ז"ל נולד להוריו, הרב ישראל שבתאי ומרת שרה מלכה, לאחר שבע שנות המתנה. אמו היא בתו של הרב אלפי ברגיג זצ"ל משכונת שמואל הנביא, שנפטר באוגוסט האחרון. הילד למד בתלמוד תורה 'נטעי מאיר' בביתר עילית.

ההלוויה תתקיים הערב.