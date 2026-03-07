זירת נפילת הרסיס בלוד עיריית לוד

חמישה בני אדם לקו הערב (מוצאי שבת) בחרדה לאחר שיגור טיל איראני לעבר מרכז הארץ. חלק מהטיל מהמטח מאיראן חדר לתוך בית בלוד ובנס לא נפצעו ישראלים.

במטח המשמעותי לעבר קריית שמונה שוגרו עשרות טילים לעיר, דווח על פצוע קל בכפר יובל.

אזעקות נשמעו הערב (מוצאי שבת) באזור המרכז בעקבות שיגור טיל עם ראש קרב מתפצל מאיראן לעבר ישראל. הטיל יורט בהצלחה. כוחות הביטחון קיבלו קריאות על שברי ירוט.

תיעוד הירי מעל שמי ירושלים צילום: ערוץ 7 צילום: אלירן ברוך צילום: אלירן ברוך

בכאן חדשות דווח הערב כי איראן איבדה כ-70% מיכולות השיגור שלה במהלך מבצע "שאגת הארי".

עד כה הצליחו ישראל וארצות הברית להשמיד לחלוטין כ-150 משגרי טילים באיראן. כ-150 משגרים נוספים הותקפו מהאוויר, נקברו מתחת לאדמה במתקנים תת-קרקעיים ויצאו מכלל שימוש באופן זמני.

על פי הערכות, ערב המערכה היו לאיראנים כ-420 משגרים, וכעת נותרו להם כמאה משגרים פעילים בלבד.