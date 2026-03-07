ארונות הנופלים מגיעים לקבורה בארה"בדוברות הבית הלבן

המשבר ביחסים בין ארצות הברית לבריטניה מחריף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב תקף הערב (מוצאי שבת) את בריטניה ואת ראש ממשלתה קיר סטרמר.

בפוסט שפרסם כתב טראמפ: "בריטניה, בעלת בריתנו הגדולה פעם, אולי הגדולה מכולן, סוף סוף שוקלת ברצינות לשלוח שתי נושאות מטוסים למזרח התיכון. זה בסדר, ראש הממשלה סטארמר, אנחנו כבר לא צריכים אותן - אבל נזכור. אנחנו לא צריכים אנשים שמצטרפים למלחמות אחרי שכבר ניצחנו".

דבריו של טראמפ מתייחסים לדיווח ב-'סקיי ניוז' לפיו בריטניה נערכת לשלוח למזרח התיכון את נושאת המטוסים "הנסיך מוויילס" (HMS Prince of Wales) כדי לתגבר את הנוכחות המערבית באזור.

בתוך כך טראמפ הגיע לחלוק כבוד אחרון לששת החיילים האמריקנים שנהרגו במתקפה האיראנית בכווית, והצדיע לארונות כשהוצאו מהמטוס שהביאם לארה"ב מהמזרח התיכון.

לאחר מכן "אנחנו לא מסתכלים על לאן הכורדים הולכים - לא רוצים לסבך את המלחמה יותר. אני לא רוצה שהכורדים ייכנסו, לא רוצה שייפגעו". טראמפ נשאל אם ישלח כוחות קרקעיים כדי להשתלט על האורניום המועשר של איראן והשיב: "לא עכשיו. אולי מאוחר יותר". הוא שב והדגיש "האיראנים אחראים על 7.10, על עריפת ראשי תינוקות. אז הם מתלוננים על תקיפת מתקני התפלה?".

טראמפ במסע ההלוויה REUTERS/Nathan Howard

ב"טלגרף" האנגלי דיווחו בסוף השבוע כי טראמפ כינה את ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר "לוזר" בארוחת ערב פרטית. מקור בוושינגטון אמר לעיתון: "טראמפ התחיל לקרוא לסטארמר לוזר. הוא אמר זאת בארוחת ערב עם חברים. הוא פשוט חושב שלסטארמר אין יותר עתיד".

ביום שלישי תקף הנשיא טראמפ את סטארמר על כך שאינו תומך במלחמה נגד איראן, וטען שהוא "לא וינסטון צ'רצ'יל" וכי הוא "הורס את היחסים".

הנשיא אף אמר ל"טלגרף" כי הוא "מאוכזב מאוד" מראש הממשלה הבריטי על כך שמנע מהאמריקנים שימוש בתחילת המלחמה ב"דייגו גרסיה", הבסיס הצבאי באיי צ'אגוס שבאוקיינוס ההודי.