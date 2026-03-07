משרד הבריאות עדכן את ההנחיות להפעלת מערכת הבריאות ליום ראשון, לאחר דיונים והערכת מצב עדכנית ובתיאום עם פיקוד העורף.

במערכת הבריאות מציינים כי היעד המרכזי הוא קיום שגרת פעילות של מוסדות הבריאות החיוניים ככל הניתן, תוך שמירה על כוננות והתגוננות מחמירה. בהתאם לכך המערכת ממשיכה לפעול בכוננות גבוהה תוך הרחבה מדורגת של השירותים לציבור.

העקרונות המרכזיים להפעלת מערכת הבריאות בתקופה זו כוללים שמירה על מוכנות לאירועים רבי נפגעים, רציפות טיפולית לאוכלוסייה האזרחית, הגנה על אוכלוסיות פגיעות והפחתת עומס על בתי החולים.

על פי ההנחיות, תחנות טיפות חלב ימשיכו בהרחבת השירותים בכל התחנות הממוגנות. במשרד פועלים להפעלת התחנות בשתי משמרות בהתאם לזמינות כוח האדם ולהחזרת מקצועות בריאות נוספים לפעילות בתחנות בהתאם למגבלות המרחבים המוגנים.

לשכות הבריאות יפעלו במיקומן הקבוע או במיקום חלופי בהתאם לרמת המיגון. השירותים שיינתנו בלשכות יכללו שירותים חיוניים ופעולות דחופות, ובהן חיסון נגד כלבת, טיפול דחוף נוסף, הנפקת רישיונות קבורה ואירועי פיקוח דחופים.

בקופות החולים ימשיכו להפעיל את כלל המרפאות והמכונים העומדים במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף. לצד זאת הודגש כי יש לקיים פעילות הכרחית בלבד בקהילה, תוך ניסיון לצמצם ככל האפשר הגעה לבתי חולים.

בתי החולים הכלליים ייערכו להרחבת פעילות אמבולטורית ואלקטיבית סמי-דחופה ויפעלו על פי מדיניות התגוננות הכרחית וברמת כוננות ד’. במקביל יימשכו המאמצים לשחרור מוקדם של מאושפזים, לצד הרחבת מערכי קידום אשפוזי הבית.

ההנחיות מתייחסות גם למסגרות השיקום, שם הודגש הנוהל לטיפול ואספקה לאוכלוסייה הזקוקה למכשירי שיקום וניידות במצב חירום, וכן נוהל מתן תותבת הליכה בסיסית לקטועי גפיים שתותבתם אינה שמישה או אבדה בעת חירום.

בנוסף ניתנו הנחיות לבתי חולים גריאטריים למתן קוד חירום זמני למטופלים שיקומיים בעלי צרכים סיעודיים. לצד זאת הונחו המוסדות להמשיך במאמצי שחרור מוקדם של מטופלים שניתן לשחררם, ולהפעיל את המוסדות במתווה המוגן ביותר האפשרי תוך שמירה על שגרת יום פעילה למטופלים.