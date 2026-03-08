מזג האוויר (ראשון) יהיה מעונן חלקית עד בהיר. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן תהינה נמוכות מהרגיל לעונה. משעות אחה"צ במישור החוף הרוחות צפוניות יתחזקו.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד בהיר. בהרים ובפנים הארץ תחול עליה קלה בטמפרטורות.

ביום שלישי בהיר בדרך כלל. במהלך הבוקר בהרי הצפון ינשב רוחות מזרחיות חזקות. תחול עליה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אחה"צ במישור החוף ינשבו רוחות צפוניות ערות. לקראת ערב ובמהלך הלילה בהרי הצפון והמרכז יחלו לנשב רוחות מזרחיות חזקות.

ביום רביעי יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב. במהלך הבוקר בהרי הצפון והמרכז יוסיפו לנשב רוחות מזרחיות חזקות. תחול עליה קלה נוספת בטמפרטורות. אחה"צ ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. במישור החוף ינשבו רוחות ערות.