נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, דחה אמש (מוצ"ש) בקשה למתן צו ביניים במסגרת עתירה שהגישו חמישה מועמדים לרבנות העיר גבעתיים נגד משרד הדתות בעתירה הנוגעת לבחירות לרב העיר גבעתיים, שנקבעו להבוקר (ראשון) בשעה 10:00.

בהחלטתו ציין עמית כי העתירה הוגשה רק ביום שישי בשעות הצהריים, זמן קצר לפני מועד הבחירות. לדבריו, נוכח לוחות הזמנים וכן השיקולים שפורטו בתגובות המשיבות, אין מקום להיעתר לבקשה לצו ביניים.

השופט עמית ציין עוד כי בין השיקולים שנבחנו נכללה גם האפשרות לקיים את הבחירות בהתאם להנחיות פיקוד העורף. לצד זאת הדגיש כי ההחלטה ניתנה "מבלי להקל ראש בנסיבות ובאילוצי התקופה".

בהחלטה נקבע כי העותרים יגישו עד ליום 16 במרץ התייחסות לטענות הסף שהועלו בתגובות המשיבות, וכן יודיעו עד לאותו מועד אם הם עומדים על עתירתם.