הרב ישי אנגלמן, ר"מ בישיבת מעלה אדומים שנפצע קשה במהלך מלחמת חרבות ברזל, פרסם ביוטיוב את השיר החדש "שכל כליו שבורים" - שנוצר במסגרת סדנת כתיבה והלחנה של עמותת "אחים לחיים".

היצירה מבוססת על דברים מתוך ספרו של המהר"ל מפראג, "נתיב התשובה". המילים עובדו מתוך משל העוסק בכלי שנשבר ובחיפוש אחר הדרך לתקנו.

השיר הולחן ובוצע על ידי הרב אנגלמן עצמו, בעוד העיבוד וההפקה המוזיקלית נעשו על ידי הראל חדד. ביצירה השתתפו נגנים וזמרים נוספים, ובהם מתן בן זהב, יעקב ישראל, הראל רווה, יהונתן מלכיאל ועוז הרשקוביץ.

השיר נולד במסגרת סדנת "קינצוגי" של עמותת "אחים לחיים", המלווה פצועי צה"ל. אנשי ההפקה הודו לשקד כהן שליוותה את הסדנה ולשי אלון מתוכנית "מפתח סול" בקונסרבטוריון למוזיקה בתל אביב על הליווי בתהליך היצירה.