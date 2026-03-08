תלמידי ישיבת נווה שמואל באפרת פרסמו בסוף השבוע קליפ מוזיקלי חדש ובו מחרוזת שירים המשלבת שלושה שירים מרכזיים: "קדשנו במצוותיך", "זכור אהבת קדומים" ו-"לעורר ליבי", שבוצעה על ידי תלמידי הישיבה.

הרעיון נולד מתוך רצון לחזק את הציבור בתקופה מאתגרת. "הלשון היא קולמוס הלב והניגון הוא קולמוס הנפש", הם ציינו.

התלמידים הוסיפו כי המחרוזת נועדה לבטא את החיבור בין חברי הישיבה ואת הרצון לעודד את הציבור בתקופה הנוכחית. "זה לא סתם עוד קליפ - זה חיבור, חברות, שמחה ואחדות של החבר'ה מהישיבה שלנו".

בדברי ההסבר לקליפ כתבו עוד כי בתקופה שבה עם ישראל מתמודד עם מציאות ביטחונית מורכבת ומלחמות במספר גזרות, ביקשו לעשות צעד קטן מצדם כדי להוסיף חיזוק. "להוסיף עוד אור, עוד שמחה ועוד חיזוק לעם שלנו".

במסגרת הקליפ משתתפים תלמידי הישיבה בשירה ובנגינה. בין הנגנים המצולמים: נעם נבוזני בגיטרה, בנימין יצחקי בתופים, זיו יחיאלי בסקסופון, איתן גלושטיין בחליל נאי ואורי אוחנה בפסנתר.

העיבוד וההפקה המוזיקלית בוצעו על ידי אריאל גמליאל, שהשתתף גם בקלידים, בגיטרות ובתכנותים. על הסקסופון והחלילים הופקד דור אסרף, על התופים אבישי ישר, ואת המיקס והמאסטרינג ביצע אבי טל. את הקליפ ביימו דוד אביצור, אורי רוזנברג ואיתיאל סלוביק, והוא צולם ונערך על ידי מאודי אלכסלסי.