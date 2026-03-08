משרד התחבורה הודיע הלילה (ראשון) על אישור מתווה מיוחד להשבת אזרחים ישראלים השוהים באיחוד האמירויות.

הסיכום הושג לאחר שיחה ישירה שנערכה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מנהיג איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זאיד.

במסגרת המבצע, שזכה לכינוי "לביאות המפרץ", יופעלו טיסות חילוץ ייעודיות ללא עלות עבור ישראלים השוהים כעת באמירויות בלבד.

הטיסות יתבצעו בשיתוף פעולה עם חברות תעופה אמירתיות וימריאו לישראל וליעדים נוספים מיד עם פתיחת השמיים המדורגת.

במקביל למבצע ההשבה, חברות התעופה הישראליות הודיעו כי יפעלו בהתאם למתווה משרד התחבורה להטסת נוסעים מישראל החל מהבוקר. בשלב זה, מספר הנוסעים בטיסות היוצאות יוגבל ל-70 נוסעים בלבד בכל טיסה.

מחברת אל על נמסר כי החברה תפנה באופן יזום ללקוחות זרים (שאינם תושבי ישראל) שטיסתם בוטלה, ותשבץ אותם ללא עלות נוספת בטיסות חילוץ ל-22 יעדים שונים ברחבי העולם. בחברה מדגישים כי נכון לעכשיו לא תיפתח מכירת כרטיסים לטיסות היוצאות, עד שיושלם שיבוצם של כלל הנוסעים שטיסתם המקורית בוטלה.