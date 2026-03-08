בכירים אמריקנים וישראלים דנו לאחרונה בתרחיש חסר תקדים: שימוש בכוחות מיוחדים על אדמת איראן במטרה לאבטח פיזית את מלאי האורניום המועשר שצברה טהרן, כך מדווח הבוקר (ראשון) אתר "אקסיוס", המסתמך על שני בכירים בממשל האמריקני ומקורות המעורים בפרטי התוכנית.

במוקד המבצע המורכב עומדים כ-450 קילוגרמים של אורניום המועשר לרמה של 60%. על פי הערכות המודיעין, מדובר בכמות קריטית שניתן להעשיר במהירות לרמה צבאית של 90%, כמות שתספיק לייצורן של לא פחות מ-11 פצצות אטום.

על פי הדיווח, התקיפות העוצמתיות של ישראל וארה"ב בחודש יוני האחרון השמידו את מרבית הצנטריפוגות במתקני הגרעין וגרמו לקריסת מבנים שאטמו את הכניסות למנהרות התת-קרקעיות. כתוצאה מכך, מלאי האורניום לכוד כעת מתחת להריסות בפורדו, נתנז ובעיקר במתקן באיספהאן.

בכירים מציינים כי בימים הראשונים של המערכה הנוכחית בוצעו תקיפות ממוקדות שנועדו "לאטום" סופית את המתקנים הללו, כדי למנוע מהאיראנים כל אפשרות להוציא את החומר המסוכן ולהבריחו. כעת, נשקלת האפשרות לשלוח כוחות קרקעיים מיוחדים כדי להשתלט על המלאי ולהבטיח שלא ייפול לידיים עוינות או ישמש לשיקום היכולת הגרעינית בעתיד.

לפי האתר, מבצע כזה נחשב למורכב ולמסוכן ביותר שבוצע אי פעם, שכן הוא כולל הצבת לוחמים בלב השטח האיראני. ההערכה היא שמהלך כזה יבוצע רק אם ישראל וארה"ב יגיעו למסקנה כי הצבא האיראני הוחלש עד לרמה שאינו מהווה איום משמעותי על כוחות הקומנדו.

הנשיא טראמפ כבר הצהיר כי מניעת נשק גרעיני מאיראן היא מטרה מרכזית של המלחמה, והשתלטות פיזית על חומרי הגלם נתפסת כצעד הסופי והמכריע למימוש יעד זה.