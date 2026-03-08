הראיון של השגריר יחיאל לייטר ב-BBC צילום מסך

שדרן ברשת BBC עורר את זעמו של שגריר ישראל בארה"ב, ד"ר יחיאל לייטר, כשתהה "מדוע ארה"ב וישראל לא הציגו הוכחות לאיום ממשי ומיידי מאיראן" לפני שיצאו למתקפה נגדה.

"למי היינו צריכים להראות הוכחות, ל-BBC?", הגיב לייטר. "הראינו את הממצאים אחד לשני, ואנחנו בטוחים שהם היו נחושים להשתמש בנשק גרעיני ברגע שישיגו אותו, אבל עכשיו אני לא מבין את מהות השאלה. יש טילים בליסטיים שמשוגרים ל-12 מדינות שונות - זה לא מומצא, וזה לא משהו שצריך להוכיח - ברור שיש להם טילים בליסטיים שהם מוכנים לירות לעבר כל השכנים שלהם. אם היו להם ראשי נפץ גרעיניים הם היו משתמשים גם בהם, זה עד כדי כך פשוט".

כשהמראיין עבר לחזית בלבנון, והתעניין אם ישראל חושבת על ההשלכות עבור תושבי לבנון שאינם מעורבים בלחימה, השגריר לייטר הגיב בכעס: "האם אתה מודאג באותה מידה עבור עשרות אלפי ישראלים שהיו צריכים להתפנות מבתיהם כשחיזבאללה ירה רקטות לעבר היישובים שלהם? לא נראה שזה מדאיג אותך יותר מדי".

לדבריו "בהחלט יש השלכות הומניטריות - ישנן השלכות הומניטריות כשמאפשרים לארגון טרור להשתלט על מדינה, ולכוון 150,000 טילים לעבר שכניה - ואם יש למישהו בעיה עם הסוגייה ההומניטרית הזאת, עליו להציג את זה לארגון הטרור חיזבאללה ולממשלת לבנון, ולא לישראל, שמגיבה לגורם תוקפני כלפיה. אנחנו אנשים שמכבדים את עצמנו, ומדינה שמכבדת את עצמה, ואין צורך להטיף לנו על סוגיות הומניטריות מעבר לגבולות שלנו בזמן שיורים עלינו טילים".