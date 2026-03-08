חיל האוויר הישראלי תקף אמש (מוצאי שבת), בהכוונת אמ"ן, מתחמים צבאיים בשדה התעופה באיספהאן, בהם אוחסנו מטוסי קרב מסוג F-14 של חיל האוויר האיראני.

מטוסי ה-F-14 נחשבים לאחד הנכסים המשמעותיים ביותר שנותרו למשטר בטהרן בניסיון לאתגר את חופש הפעולה של צה"ל. לצד הפגיעה במטוסים, השמידו מטוסי חיל האוויר מערכות גילוי והגנה אווירית מתקדמות.

תקיפה זו היא חוליה נוספת בשרשרת השמדת חיל האוויר האיראני. שלשום הותקף שדה התעופה 'מהארבאד' בטהרן, שם הושמדו 16 מטוסים ששימשו את יחידת 'כוח קדס' של משמרות המהפכה.

בצה"ל מבהירים כי המטרה היא העמקת העליונות האווירית בשמי איראן, המאפשרת חופש פעולה מלא לתקיפת יעדים אסטרטגיים נוספים. "צה"ל ימשיך להעמיק את הפגיעה בכלל מערכיו של משטר הטרור האיראני וירחיב את העליונות האווירית ברחבי המדינה", נמסר מדובר צה"ל.