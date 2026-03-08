המוסד הישראלי פרסם היום (ראשון) בחשבון ה-X הרשמי שלו בשפה הפרסית תמונה של המנהיג העליון של איראן עלי חמינאי ולצידו בנו, מוג'תבא חמינאי. על גבי התמונה הופיעה שאלה חריגה שנכתבה בפרסית.

על גבי התמונה נכתבה השאלה המהדהדת: "למה מוג'תבא חמינאי שרף את צוואת אביו?". השאלה נקשרת למאבקי הכוח הסמויים בטהרן ומעלה אפשרות כי מוג'תבא השמיד מסמך המפרט את רצונו האחרון של אביו.

מוג'תבא חמינאי נחשב מזה שנים לאחת הדמויות המשפיעות במנגנוני הביטחון של איראן ולמועמד מועדף על משמרות המהפכה (IRGC) לרשת את אביו. עם זאת, מינויו נתקל בהתנגדויות ובמחסומים פוליטיים שונים במערכת השלטון האיראנית.

אתמול דווח כי בנו של המנהיג העליון, שלפי הדיווחים נבחר ליורשו, נפצע במכת הפתיחה של מבצע "שאגת הארי" בשבת בבוקר בשבוע שעבר, אך שרד את ניסיון החיסול. אביו, אמו, אשתו ובנו של מוג'תבא חוסלו כולם באותה שבת.

מוקדם יותר היום אמר חבר מועצת המומחים של איראן, חוסיין מוזפרי, כי הפגישה לבחירת המנהיג העליון הבא תתקיים רק במהלך היממה הקרובה.

בתוך כך, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הביע התנגדות למינויו של הבן. טראמפ אמר בראיונות לכלי תקשורת אמריקניים, "הבן של חמינאי לא מקובל עליי, אנחנו רוצים מישהו שיביא הרמוניה ושלום לאיראן. אני חייב להיות מעורב במינוי", אמר ביום חמישי האחרון לאקסיוס.