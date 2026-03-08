גורמים בישראל מעריכים כי חיזבאללה פועל בתקופה האחרונה במסגרת אסטרטגיה שמטרתה להביא לפינוי מחודש של תושבי הצפון. כך דווח ב-i24NEWS.

בפיקוד הצפון מזהים ניסיון של הארגון למקד את האש לעבר ריכוזי אוכלוסייה בקו העימות ובאזורים שפונו בעבר, במקביל לניסיונות לפגוע במוצבי צה"ל החודרים לדרום לבנון.

לדברי שלושה גורמים המעורים בפרטים, חיזבאללה מבקש לכפות על ישראל פינוי מחודש של תושבי הצפון - מהלך שנתפס בעיניו כהישג משמעותי במערכה הקודמת, וכעת גם כתגובה לפינוי הנרחב שביצעה ישראל בדאחייה שבביירות.

בימים האחרונים מתמקד הקמפיין הפסיכולוגי של הארגון בעיקר בהפצת "הודעות פינוי" לתושבי הצפון במספר הזדמנויות. בין היתר הוזכרו קו העימות, קריית שמונה ונהריה. מנגד, בישראל עומדים מאחורי ההחלטה שלא לפנות את התושבים. גורמים ביטחוניים מציינים כי "איום הפשיטה של כוח רדואן אינו קיים בתצורה שחיזבאללה תכנן, ולכן אין סיבה לפינוי אוכלוסייה".

עם זאת, בגזרה נרשמת עלייה במספר תקריות ירי הנ"ט לאורך הגבול, לצד ניסיונות התקרבות של מחבלים לעבר קו הכפרים הראשון והשני, אשר הצליחו להסב פגיעה לכוחות הביטחון. בישראל מעדיפים בשלב זה לתגבר את הכוחות במרחב האבטחה וליצור "מרחב חיץ" אפקטיבי בין הגבול לבין היישובים הסמוכים.