צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, יתארח היום (ראשון) באולפן ערוץ 7 ויענה לשאלות הגולשים על רקע המלחמה מול איראן ושיגורי הטילים לעבר ישראל.

במהלך השידור יתייחס טסלר לנושאים המרכזיים שמעסיקים את אזרחי ישראל בימים אלו: התנהלות נכונה בזמן אזעקה, ההיערכות של פיקוד העורף מול איום הטילים מאיראן ומלבנון, משך השהייה במרחבים מוגנים, וכן שאלות על ההנחיות לציבור במצב של הסלמה או שינוי במצב הביטחוני.

הגולשים מוזמנים כבר כעת לשלוח שאלות שיופנו במהלך הראיון. ניתן לשאול על סוגיות שמעסיקות את הציבור בימים אלה - החל מהתנהלות בתוך הבית בזמן התרעה, דרך היערכות משפחתית למצבי חירום ועד שאלות על מוכנות העורף וההנחיות של פיקוד העורף.