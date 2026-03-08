משפחות שכולות תקפו בחריפות את מפקד חיל האוויר האלוף תומר בר בעקבות השתתפותו במטס תקיפה בשמי איראן, וטענו כי מדובר במהלך של יחסי ציבור במקום נטילת אחריות על מחדל השבעה באוקטובר.

איציק בונצל, אביו של עמית שנפל בקרב, פרסם מכתב אישי למפקד חיל האוויר וכתב, "אולי הצלחת לטוס 'מתחת לרדאר' של מערכות ההגנה האיראניות, אבל שום מטוס בעולם לא יטיס אותך הרחק מהאחריות המדממת שלך למחדל ה-7 באוקטובר".

בונצל הוסיף כי בעוד בכירים אחרים בצמרת הביטחונית כבר עזבו את תפקידם, "בעוד שותפיך לצמרת המחדל הרצי הלוי, אהרון חליווה ורונן בר כבר אינם מחזיקים בתפקידיהם לאחר שכשלו, אתה ממשיך להיאחז בכיסא".

לדבריו, "הניסיון שלך להשתמש בתפקידך המבצעי כדי לייצר מצג שווא של 'תיקון' וגבורה בשמי איראן הוא יריקה בפרצופם של הנרצחים והמשפחות השכולות".

עוד כתב כי האחריות למחדל מוטלת על מפקד חיל האוויר, "הצלחות חיל האוויר במלחמה הזו שייכות לטייסים הגיבורים שלנו, אלו שהיו מוכנים ומזומנים להציל את המדינה כבר באותו בוקר שחור אילו רק היה מי שיפעיל אותם. אבל הכישלון, הבושה וההפקרה הם אך ורק שלך. הכתם הזה חקוק לך על המצח באותיות דם".

עוד הוסיף, "אם הייתה בך מעט יושרה, כפי שמצופה ממפקד חיל האוויר, מזמן היית צריך להוריד את המדים ולאפסן את כנפי הטיסה עד לקבלת מסקנות ועדת החקירה. ואם אתה באמת כזה גיבור ואולי נותרה בך מעט יושרה אני קורא לך להתייצב עכשיו מול האומה ולתת תשובות: איפה היה חיל האוויר בשעות הכי קריטיות, כשאלפי מחבלים טבחו ושרפו משפחות שלמות? איך ייתכן שהשמיים היו ריקים כשזעקות הילדים עלו אליהם?"

לסיום כתב: "העובדה שאתה עדיין מחזיק בתפקידך ומנסה 'לכבס' את המחדל דרך תקיפות בטווחים רחוקים היא חרפה פיקודית ומוסרית. אנחנו לא קונים את הצגת הגבורה הזו. היית צריך להיות המגן של ילדינו ובזמן אמת בחרת להיעלם מהרדאר והפקרת אותם למותם. האחריות הזו תרדוף אותך בכל טיסה ובכל צעד. שום טיסה מעל שמי אירן והפלת פצצות בטהרן לא תצליח להשמיד את האמת המרה ה-7 באוקטובר הוא המשמרת שלך, והיא תיזכר לך לדיראון עולם. אחרי כישלון ה-7 באוקטובר אינך רשאי לטוס יותר, ובוודאי שלא לפקד. הנח את הכנפיים ועמוד למשפט ההיסטוריה וועדת החקירה".

האב השכול רפי בן שטרית, אביו של אלרואי הי"ד שנפל בקרב בשבעה באוקטובר, מתח גם הוא ביקורת חריפה על בר וכתב, "עוד נפל נפלים עושה לעצמו יחסי ציבור. תומר בר מפקד חיל האוויר הרופס והכושל שאחראי במידה רבה לטבח השבעה באוקטובר מנסה לנקות את מצפונו".

בן שטרית הוסיף, "במקום להוריד את עצמו לדרגת טוראי ולהסתלק מחיינו עד לשמיעת עדותו המלאה בוועדת חקירה ממלכתית הוא משחרר תמונות שלו מתקיף באיראן".

לדבריו, "האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה התרחש גם בגלל הכישלון הפיקודי מנהיגותי מוסרי של תומר בר. בר ממש לא אמור לעשות כאן יחסי ציבור לעצמו. תומר בר! לא תצליח 'לשקם' את מעמדך כי במידה רבה הפקרת חיילים, אזרחים, גברים נשים וטף כשלא הצלחת להרים מטוסים ומסוקים שישמידו ויטחנו עד אבק את אלפי מרצחי החמאסנאצים שבמשך שעות ארוכות טבחו, שרפו, רצחו ואנסו את אחינו ואחיותנו".

לסיום כתב: "תפסיק להתרברב, להתנשא ולהתנפח. שים את הדרגות על השולחן, לך הביתה כמו חליוה, הרצי, רונן בר, ופינקלמן. ועד אז לא רוצים לשמוע ממך בוודאי לא לראות אותך. המקום היחיד שאתה צריך לטוס אליו זה הביתה ואל תצא משם עד שוועדת חקירה ממלכתית תקרא לך. עז מצח שכמוך".