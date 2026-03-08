צה"ל מדווח על עימותים אלימים שהתרחשו במהלך הלילה (ראשון) בין אזרחים ישראלים לפלסטינים בכפר ח'ירבת אבו-פלאח, סמוך לגבעת עדי עד שמצפון לרמאללה, שהסתיימו במותם של שלושה פלסטינים.

עם הגעת הכוחות לנקודה פעלו כוחות הביטחון לפיזור המעורבים באמצעות אמצעים לפיזור הפגנות. בהמשך דווח על שני פלסטינים שנהרגו כתוצאה מירי.

עוד נמסר כי פלסטיני נוסף נהרג מחנק במהלך האירוע. נסיבות המקרה נבדקות במסגרת החקירה שנפתחה.

מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, הגיע לזירה ותחקר את האירוע יחד עם משטרת מחוז ש"י. נפתחה חקירה פלילית לבירור נסיבות המוות והמעורבים בתקיפה.

האלוף השמיע גינוי חריף למעשים: "זה אירוע שאינו מתקבל על הדעת. אין ולא תהיה שום סובלנות לאזרחים שלוקחים את החוק לידיים. המעשים הללו מסוכנים, אינם מייצגים את העם היהודי או את מדינת ישראל, הם מסיטים אותנו ממשימת ההגנה וסיכול הטרור ואף מערערים את הביטחון והיציבות באזור. אנו פועלים יחד עם גופי הביטחון כדי להגיע במהירות לאחראים ולהביאם לדין".

עוד הוסיף בלוט, "דווקא בזמן שצה"ל מכה באויבנו המרים, באיראן ובחיזבאללה, ביד קשה, אסור לאפשר לאלימות פרועה מבית לערער את שלטון החוק ואת ביטחון האזור".