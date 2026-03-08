דובר צה"ל בערבית, אביחי אדרעי, פרסם היום (ראשון) מסר בשפה הערבית המופנה להנהגה האיראנית, על רקע הדיווחים על כינוס צפוי של מועצת המומחים לצורך בחירת המנהיג העליון הבא של איראן.

אדרעי הבהיר כי "הזרוע הארוכה של מדינת ישראל" תמשיך לרדוף לא רק את המועמד לירושה, אלא את כל מי שמעורב בתהליך המינוי.

בהודעה נכתב: "לאחר חיסולו של הרודן חמינאי, משטר הטרור האיראני מנסה לארגן מחדש את שורותיו ולבחור מנהיג עליון חדש. צפויה להתכנס בקרוב בעיר קום מועצת המומחים האיראנית, שלא התכנסה מזה ארבעים שנה".

הוא הזהיר את חברי מועצת המומחים כי ישראל לא תהסס לתקוף גם אותם אם יתכנסו לבחירת המנהיג הבא, "ברצוני להדגיש כי זרועה הארוכה של מדינת ישראל תמשיך לרדוף את היורש ואת כל מי שינסה למנותו".

עוד הוסיף אדרעי אזהרה ישירה למי שייקח חלק בתהליך הבחירה, "אנו מזהירים את כל מי שמתכנן להשתתף בישיבה לבחירת היורש - לא נהסס לפגוע גם בכם. ראו הוזהרתם".