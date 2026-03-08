תא"ל (במיל') צביקי טסלר, מסביר פיקוד העורף, מתארח באולפן ערוץ 7 כדי להשיב לשאלות הבוערות של הגולשים ולבלום את מה שהוא מגדיר 'השחיקה המאיימת' על המשמעת הציבורית.

"באופן כללי, הציבור ממושמע, נשמע להנחיות ופועל על פיהן," פותח טסלר בנימה אופטימית, אך ממהר להזהיר מהשחיקה. "יש כאן מערכה שמייצרת איזושהי שחיקה, והייתי אומר - אולי זו אפילו מטרת האויב להתיש אותנו. התפקיד שלנו הוא לא להיות מותשים אלא לשמור על קור רוח ולפעול בהתאם להנחיות. גם כשנדמה לנו שהאינטואיציה שלנו כבר לימדה אותנו מה צריך לעשות, כי לא תמיד ההתגוננות היא אינטואיטיבית".

אחת הטעויות הנפוצות, לדבריו, היא התפיסה לגבי מהות המיגון. "חלק גדול מהאנשים חושבים שהגג שמעליהם הוא מה שקובע. והתשובה היא ממש לא. הגג הוא הדבר הפחות חשוב בהתגוננות שלנו. כל תכלית ההתגוננות היא לקחת אותנו כמטרה מאוד רחבה כשאנחנו בשטח פתוח, ולהפוך אותנו למטרה של ראש סיכה בתוך המרחב המוגן. זה לא קורה בגלל התקרה, זה דווקא בגלל הקירות, דלת ההדף וחלון ההדף".

טסלר מדגיש את החשיבות של תפעול נכון של הממ"ד. "החלון חייב להיות סגור הרמטית - אבל גם הדלת. ראיתי סרטונים שמשתמשים במנופים לסגירת הידית - עדיף לא. דלת תקינה טורקים, לא סוגרים באופן מנומס".

האסון הקשה בבית שמש בשבוע שעבר, בו ספג מקלט פגיעה ישירה, משמש עבור טסלר דוגמה לחשיבות השהייה במיגון. "זה אירוע קשה ומצער. פגיעה ישירה במקלט שעליו היה מבנה. אין לנו מיגון שעמיד בפני פגיעה ישירה, המיגונים שלנו נבנים לעמוד בפני פגיעה קרובה מאוד. ובכל זאת, במקלט הייתה כמות גדולה של אנשים ורק שניים מהם נהרגו. כל אחד הוא עולם ומלואו, אבל צריך להסתכל על הרוב המוחלט שיצא בחיים למרות הפגיעה הישירה. המרחב המוגן הוא המקום הטוב ביותר".

הוא מסביר כי "ברקטות מטווחים קרובים הרסס הוא שפוגע. בטילים הגדולים ההדף הוא הדבר המשמעותי. העובדה שאנחנו במרחב מוגן הופכת אותנו למטרה קטנה בהרבה".

בהתייחס לשאלת הגולשים על נסיעה במנהרות בזמן אזעקה טסלר מנפץ מיתוס. "אם המנהרה ארוכה ואפשר להיות במרכזה, זה אולי המקום הטוב ביותר. אבל מנהרה קצרה יכולה להיות 'מנהרת הדף' משמעותית. זה ממש מנתב את ההדף פנימה. עדיף להיות במקום פתוח מאשר בתוך מנהרה קצרה או מתחת לגשר. גם בחוץ יש להתרחק מהרכב כדי לא להיות ליד דלק וזכוכיות, לשכב ולהוריד פרופיל. זה ממש מציל חיים".

אחת השאלות שעולות מהשטח נוגעת ל"התרעה המקדימה" שלא תמיד מסתיימת באזעקה. "זה לא באג אלא פיצ'ר" מבהיר טסלר. "כשמזהים ירי מטווחים רחוקים, המערכת מייצרת מרחבי הנחיה מקדימה גדולים כי אנחנו עוד לא יודעים בדיוק לאן הטיל יגיע. ככל שעובר הזמן, אנחנו ממקדים את ההתרעה. לכן פחות אנשים מקבלים אזעקה מאלה שקיבלו הנחיה מקדימה. הודעת השחרור נשלחת לכולם כדי לדעת שגל התקיפה חלף".

לגבי זמן השהייה בממ"ד, הוא מבקש מהציבור להתאזר בסבלנות. "צריך לחכות להודעת השחרור. הזמן עד להודעה נובע גם משברי יירוט שהם לפעמים לא רסיסים אלא 'מכוניות שנופלות מהשמיים'. זה גדול ומסוכן. בנוסף, לעיתים אנו מזהים הכנות לשיגור נוסף ולא נותנים הנחיה מקדימה חדשה כי היא כבר ניתנה. אנחנו משחררים רק כשבוודאות בחוץ בטוח".

במענה לשאלת המגזר החרדי לגבי התרעות בטלפונים כשרים אומר טסלר כי "רוב הטלפונים הכשרים מקבלים התרעות. דור 3 ומטה נמצאים בבעיה, והפתרון הוא להשתמש באמצעים הישנים - צפירה, רדיו וסיוע מחברים. הטכנולוגיה לא תמיד מגיעה לכלים שאינם במרחב הטכנולוגי המקובל היום".

סוגיית פתיחת מוסדות החינוך מעסיקה הורים רבים, במיוחד כשמקומות העבודה חוזרים לפעילות. טסלר מסביר את הרציונל מאחורי ההחלטה. "זה בהחלט אתגר ואנו מודעים לדיסוננס. למוסדות חינוך לא אישרנו לפתוח כי התקהלות של ילדים, הסעות וכל מה שקשור בזה, הרבה יותר מסוכנים ממקומות עבודה שבהם האנשים מפוזרים יותר. להניע את גלגלי המשק זה חלק מהחוסן הלאומי - ואנו מאזנים בין הדברים. הערכות המצב מתקיימות כל הזמן. בדרך כלל אנו נותנים הנחיות יומיים קדימה כדי לייצר ביטחון".

טסלר מדגיש כי מדינת ישראל היא המוכנה ביותר בעולם לאיומי עורף. "הסכנה הגדולה היא השאננות. יש לנו הגנה אקטיבית מצוינת אך לא מושלמת, וההתגוננות הפסיבית של האזרח היא שמשלימה את השלם. חוסן העורף מאפשר את הניצחון. אי אפשר לנצח עם עורף שאינו חזק. הציבור הוא כלי מרכזי כדי לנצח את המערכה הזאת".