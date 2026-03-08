זה לא סוד שהיום כמעט כל בחור ובחורה רוצים להגיע לאימון, במיוחד בימים מורכבים כאלו, שדורשים יותר התמודדות.

מה יותר טוב מלפגוש מאמן מקצועי שעוזר לך לראות את הטוב שלך, את החוזקות שלך, להתמלא בביטחון עצמי ולהגיע אחרת לגמרי לפגישות?

תקופת הדייטים היא לא תקופה קלה. הנפש עוברת בה עליות וירידות, חיפוש עצמי, תקוות ואכזבות, טלטלות ובירורים פנימיים. מה יותר טוב מלעבור דווקא בשלב חיים זה תהליך אישי עם מאמן או מאמנת?

תהליך פנימי שמקצר את הדרך לחתונה ועוזר לך להגיע לבית שלך מתוך מקום בטוח ומאמין? מה מרגש יותר מלזהות ולפתור תפיסות פנימיות שמנהלות אותך שנים ובלי לשים לב גם חוסמות אותך בדרך לחתונה?

האתגר הגדול של כולנו הוא הנושא הכספי. אימון וטיפול, בגלל הערך העצום שלהם לאיכות החיים - עולים כסף. וזה לא תמיד מתאפשר. זו הסיבה שמחכים לו ממש בכיליון עיניים לסטאז' של מכון עומק הקשר. הזדמנות של פעם בשנה לקבל אימון רגשי מעמיק ע''י תלמידים בקורסים השונים של ההכשרה.

כל מאמן מאמנת בסטאז' מלווים במנחים מקצועיים וביהושע ונחמה ביטקובר, העומדים בראש המכון, ומלווים כל תהליך.

ומה הגיים צ'נג'ייר?

תהליך אימון של 12 מפגשים בעלות של פגישת אימון אחת!!

למי זה מתאים?

בכלל המחויבות של מכון עומק הקשר למקצועיות ללא פשרות תהליכי הסטאז' מיועדים לבחורים ובחורות צעירים יחסית ולא לתהליכים מורכבים. במקרים אחרים מומלץ לפנות אלינו לאימון רגשי מקצועי עם מאמנים ואנשי טיפול מובחרים.

ומה הקאצ'?

אין הרבה קאצ' חוץ מהמקום. מס' המקומות מוגבל מאוד, וחלקם כבר משוריינים למי שביקשו מראש.

