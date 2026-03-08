שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר (ראשון) הערכת מצב מיוחדת ב"בור" בקריה, במהלכה עודכן על הצלחה מבצעית ומודיעינית במסגרת מבצע "שאגת הארי".

במהלך הישיבה עודכן השר על חיסולו של אבו-אלקאסם באבאא'יאן, ראש הלשכה הצבאית החדש של מנהיג איראן. החיסול בוצע בתוך 50 דקות מרגע קבלת המידע המודיעיני לגביו.

כ"ץ שיבח את צה"ל, המוסד ואמ"ן על הביצוע המדויק ואמר: "תמשיכו לצוד את כולם".

מצה"ל נמסר כי "באבאא’יאן היה אמון על תיאום בין גופי המשטר עבור קידום פעולות נגד מדינת ישראל והפעלת מנגנוני החירום של המשטר. באבאא’יאן מונה לראש הלשכה המיועד של המנהיג החדש שטרם נבחר, זאת לאחר שבמכת הפתיחה של מבצע ‘שאגת הארי’ חוסל מחמד שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של המנהיג לשעבר חמינאי. בנוסף, באבאא’יאן מונה לתפקיד ראש מטה מפקדת החירום, לאחר שקודמו בתפקיד, עלי שדמאני, חוסל במהלך מבצע ‘עם כלביא'. מתוקף תפקידו, באבאא’יאן היה מקורב לצמרת הצבאית והמדינית במהלך מבצע 'שאגת הארי'".