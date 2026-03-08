סגן מתנאל קריגר, סגן מפקד פלוגה בחטיבת גבעתי, נפגע בסוף השבוע מירי של טיל קורנט בגבול לבנון ואיבד את שתי רגליו.

הוא מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים רמב"ם בחיפה, בחניון התת קרקעי שהוסב במהלך המלחמה למחלקה לטיפול נמרץ.

אביו הוא הרב אברהם קריגר, איש חינוך ומייסד מכון "שם עולם" לחקר השואה.

"הטיל העיף אותו לתעלה בצד המוצב. הבנו שאחר כך היו עוד שתי נפילות טילים שלמזלנו פגעו בשטח פתוח, כך הבן שלנו ניצל", סיפר הרב קריגר ל'ynet'.

הרב קריגר הוסיף על מצבו הרפואי של בנו, "הוא איבד שתי רגליים ועבר ניתוחים מורכבים. הוא עדיין מורדם ומונשם, אבל הצוות הרפואי, החברים ליחידה, עם ישראל והקהילות היהודיות בעולם מחזקים אותנו. אנחנו מוקפים ברופאים מדהימים".

ציביה, אמו של מתנאל, פנתה לציבור ואמרה, "תמשיכו בבקשה להתפלל להחלמתו המהירה".

באירוע שבו נפצע קריגר ביום חמישי האחרון ירו מחבלי חיזבאללה ממספר מוקדים ומעומק של כ-7 עד 8 קילומטרים יותר מעשרה טילי נ"ט לעבר עמדות צה"ל בדרום לבנון. יחד עמו נפצע חייל נוסף מחטיבת גבעתי באורח בינוני.

בתגובה לירי הנ"ט הגיב צה"ל באש ממספר מוקדים - מהיבשה, מהאוויר ומהים - כחלק מנוהל קרב לתגובות שנבנה בפיקוד הצפון לאחר סיום המערכה הקודמת בלבנון.