התקיפות בלבנון דובר צה"ל

פיקוד הצפון מסכם שבוע של לחימה מול ארגון הטרור חיזבאללה, לאחר שהארגון הצטרף ללחימה לפני כשבוע.

על פי הנתונים, במהלך השבוע האחרון תקף פיקוד הצפון יותר מ-600 מטרות ברחבי לבנון מהאוויר, מהים ומהיבשה, תוך שימוש ביותר מ-820 חימושים.

במהלך התקיפות חוסלו יותר מ-190 מחבלים, בהם המחבל אבו חמזה ראמי, מפקד הגא"פ בלבנון המקביל בדרגתו לדרגת אלוף, לצד שני מפקדים בדרגת אלוף-משנה ושלושה מפקדי גדודים בארגון הטרור.

בנוסף נמסר כי במהלך השבוע הושלמו 27 גלי תקיפה במרחב ביירות, מתוכם חמישה ברובע הדאחייה.

בפיקוד הצפון מבהירים כי לצד השמדת מאות מבנים בדאחייה וסיכול בכירי כוח רדואן, המערכה תימשך ללא מגבלת זמן עד להסרת האיום על יישובי הצפון.

עוד אומרים בישראל כי למרות ניסיונות תיאום בין איראן לחיזבאללה עם פתיחת המערכה, השיגורים מלבנון ומאיראן אינם מתואמים ביניהם.

בצה"ל מעריכים כי קיים נתק כמעט מוחלט בין איראן לחיזבאללה בכל הנוגע להתנהלות המערכה.

בצה"ל ציינו כי ההיערכות המקדימה של פיקוד הצפון אפשרה מעבר מהיר להתקפה וליציאה למהלך ההגנה הקדמי. לדברי הצבא, בתוך כשעה מהמטח הראשון של חיזבאללה לעבר ישראל כבר תקפו הכוחות מטרות של הארגון.

עוד נמסר כי פיקוד הצפון מספק מעטפת אש רחבה לכוחות הפועלים בהגנה הקדמית במרחב האבטחה, מסכל איומים בזמן אמת ומבצע סגירות מעגל מהירות.