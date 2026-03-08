תקיפת מפקדות של כוחות הבסיג' וביטחון הפנים בטהרן צילום: דובר צה"ל

חיל האוויר, בהכוונת אגף המודיעין, השלים ביממה האחרונה מספר גלי תקיפה נרחבים נגד עשרות תשתיות ליבה של משטר הטרור האיראני בבירה טהרן. התקיפות התמקדו ביכולות המודיעין המתקדמות של איראן ובמחסני התחמושת של זרועות הביטחון.

היעד המרכזי בגל התקיפות הנוכחי היה מפקדת החלל והלוויינות של משמרות המהפכה. המרכז שהושמד שימש כצומת קריטי לקליטה, שידור ומחקר של ארגון החלל האיראני.

בין היתר, הופצץ מבנה השליטה וההפעלה של הלוויין "ח'יאם". ללוויין זה, ששוגר באוגוסט 2022, היה תפקיד מפתח במערך המודיעין האיראני, והוא שימש את משמרות המהפכה למעקב שוטף אחר מדינת ישראל ומדינות נוספות באזור לצורך קידום פעולות טרור.

בנוסף להשמדת מערך הלוויינות, צה"ל תקף שורה של יעדים צבאיים נוספים ברחבי טהרן: הושמדו כ-50 בונקרים לאחסון תחמושת בתוך בסיס של כוחות ביטחון הפנים, הופצצו בסיסי כוחות ה"בסיג'", מפקדות של כוחות ביטחון הפנים ומתחם של כוחות היבשה של משמרות המהפכה.

בצה"ל מציינים כי "כוחות ביטחון הפנים והבסיג' אינם רק חלק מהמערך הצבאי הנלחם נגד ישראל, אלא מהווים זרוע מרכזית בדיכוי האכזרי של האוכלוסייה האזרחית באיראן. התקיפות הללו נועדו לערער את יסודות המשטר ולפגוע ביכולתו לשלוט ולהפעיל כוח".