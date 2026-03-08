פלונטר התקציב נפתר בצל המלחמה? בדגל התורה עדכנו היום את ראש הממשלה בנימין נתניהו כי חבריה יאפשרו את העברת תקציב המדינה גם ללא קשר לחוק הגיוס.

המסר הועבר לנתניהו אחרי שהתקבלה החלטת רבני המפלגה בנושא. גם ש"ס צפויה לקדם את העברת התקציב. שלושת חברי אגודת ישראל צפויים להתנגד אך במידה ואכן דגל התורה וש"ס יתמכו - ישנו רוב בלעדיהם.

בסוף השבוע שעבר פנה ראש הממשלה לסיעות החרדיות בבקשה לבחון אפשרות שיוותרו על איומיהם להתנגד לאישור תקציב המדינה אם חוק הגיוס לא יקודם.

נתניהו העביר את הפנייה לנוכח המלחמה וההבנה שיהיה קשה להעביר במצב הנוכחי את חוק הגיוס.