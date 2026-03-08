שוק העבודה הישראלי מנסה לשמור על יציבות תחת אש, אך נתוני השבוע הראשון למבצע "שאגת הארי" חושפים את תחילתה של הטלטלה.

דוח מיוחד של שירות התעסוקה המתפרסם היום (ראשון) מעלה כי בשבוע הראשון ללחימה נרשמו 7,936 דורשי עבודה חדשים - עלייה של 39% לעומת השבוע שקדם למבצע.

למרות העלייה, בשירות התעסוקה מציינים כי המשק מפגין חוסן גבוה יותר בהשוואה למבצע "עם לביא" (אז נרשמו כ-12,600 דורשים בשבוע הראשון). עם זאת, הנתונים הנוכחיים גבוהים ב-22% מאלו שנרשמו בשבוע הראשון של מלחמת "חרבות ברזל".

55.4% מהנרשמים החדשים הן נשים, כאשר רובן המכריע (54.6%) הן אימהות לילדים מתחת לגיל 18.

במרכז הדוח עומדת אזהרה מפני מתווה החל"ת של משרד האוצר שנחשף היום, המאפשר להורים לילדים עד גיל 14 לצאת לחל"ת כל עוד מוסדות החינוך סגורים. בשירות התעסוקה חוששים כי המתווה יוביל לגל עזיבה המוני של נשים את שוק העבודה.

עינבל משש, מנכ"לית שירות התעסוקה, אמרה כי "המבחן האמיתי שלנו הוא בשמירה על הרצף התעסוקתי, בעיקר של האימהות הנושאות בנטל הכפול. עידוד הורים ליציאה לחל"ת משפיע בעיקר על נשים. אנו מציעים לעודד עבודה מרחוק ככלי משלים כדי למנוע שחיקה ופגיעה ברצף התעסוקתי. לנשים יש יתרון מבני ויכולת גבוהה לעבוד מרחוק, וחשוב שהן יישארו במעגל העבודה".