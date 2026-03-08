מצלמת אבטחה תיעדה את רגע נפילת שברי היירוט סמוך לתחנת דלק בתל אביב ממנה נפצע גבר כבן 40 באורח קשה.

צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירת הנפילה והוא פונה למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפגיעה בצוואר וטופל בחדר הטראומה.

במקביל טיפלו צוותי מד"א בשישה פצועים מזירות שונות במרכז הארץ, בהם שניים בפתח תקווה: גבר כבן 25 שנפצע באורח בינוני וגבר בן 56 שנפצע באורח קל.

מדובר בשיגור של טיל מתפצל. בכבאות והצלה מסרו כי באחת הזירות במרכז הארץ ככל הנראה קרס מבנה בעקבות פגיעת רסיס.

זירת נפילה במרכז תיעוד מבצעי מד"א

מאוחר יותר דיווח מד"א על תאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי שהתרחשה במהלך אזעקה בכביש 5 בסמוך למחלף ברקן. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבי"ח בילינסון 2 פצועים, בהם: נהג הרכב, גבר כבן 40 במצב קשה, בהכרה עם חבלה רב מערכתית ופצוע נוסף במצב קל.

חובש בכיר במד"א יחזקאל גולדרייך, מבין הראשונים שהגיעו לזירה במרכז, סיפר: "הייתי בפארק סמוך למקום הנפילה כשלפתע נשמעו אזעקות, זמן קצר לאחר מכן נשמע פיצוץ חזק. הבחנתי בעשן רב העולה מאזור הפגיעה, ומיהרתי לסרוק את המקום. שם, מצאתי אנשים מבוהלים שוכבים על הדשא, וגבר כבן 40 שסבל מפציעה קשה מרסיסים. הענקתי לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ובהמשך יחד עם צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה, פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה".

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: תיעוד מבצעי מד"א

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS

צילום: גדעון מרקוביץ/TPS