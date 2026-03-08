אל"מ אביחי אדרעי, ששימש במשך יותר משני עשורים כדובר צה"ל בערבית, נחשב לאחת הדמויות הישראליות המוכרות ביותר בעולם הערבי.

בריאיון לרוני קובן הוא סיפר על פעילות ההסברה והלוחמה הפסיכולוגית שמלווה את המערכה מול חיזבאללה ואיראן.

לדבריו, מרכז הפעילות מתמקד בהעברת מסרים ישירים לאזרחי האזור בשפתם. כך למשל, במהלך הלחימה בלבנון ובאיראן מודגשת ההבחנה בין האזרחים לבין הארגונים והמשטרים שמובילים את הלחימה נגד ישראל.

בצה"ל, כך הסביר, רואים בתקשורת בערבית כלי מרכזי להעברת מסרים ולהשפעה על דעת הקהל במזרח התיכון. באמצעות רשתות חברתיות, ראיונות בכלי תקשורת ערביים וסרטונים שמגיעים למיליוני צפיות, הצליח אדרעי לבסס נוכחות כמעט בכל מדינה באזור.

הוא התייחס גם למצב בלבנון וטען כי בשנים האחרונות יותר ויותר אזרחים במדינה מביעים ביקורת על חיזבאללה, לאחר שלדבריו הארגון גורר את המדינה לעימותים שאינם משרתים את האינטרס של הציבור הלבנוני.

בנוגע לאיראן הסביר כי אחד המסרים המרכזיים של צה"ל מופנה ישירות לעם האיראני. לדבריו, ההדגשה היא שהמאבק אינו נגד האזרחים אלא נגד המשטר בטהרן, והמסרים הללו מועברים גם בפרסית כדי להגיע לציבור המקומי.

לדבריו, התגובות שמגיעות ברשתות החברתיות מלמדות כי חלק מהציבור במדינות האזור עוקב אחרי המסרים הישראליים ואף מגיב אליהם באופן ישיר.

במהלך השנים פיתח אדרעי סגנון ייחודי המשלב מסרים ביטחוניים לצד שימוש בהומור ובשפה תרבותית מקומית. לדבריו, השילוב הזה מאפשר להגיע לקהלים רחבים יותר וליצור שיח ישיר עם הציבור הערבי.

לאורך השנים הפך לדמות מוכרת גם בקרב הנהגת חיזבאללה עצמה. לדבריו, במהלך מבצע "מגן צפוני" פרסם מסרים ברשתות בערבית כלפי הארגון, ולאחר זמן קצר הגיב ארגון הטרור בסרטון שבו לעג לו באופן אישי.

בסרטון נטען כי מחבלי הארגון כבר נמצאים בחיפה ואף משתמשים כביכול ברשת האינטרנט שלו. אדרעי סיפר כי מבחינתו הייתה זו הוכחה לכך שהמסרים של דובר צה"ל הגיעו עמוק לשיח בלבנון.

הוא ציין כי הקרב על התודעה הפך לחלק מרכזי מהמערכה האזורית, לצד הפעילות הצבאית בשטח. לדבריו, הנוכחות ברשתות החברתיות והיכולת לדבר ישירות עם הציבור במדינות האזור הן כלי משמעותי במאבק מול ארגוני הטרור והמשטרים העוינים.

בריאיון סיפר גם על תחילת דרכו בצה"ל ועל המעבר מתפקיד מודיעיני לשמש כדובר בערבית - אחרי פגישה עם דוברת צה"ל לשעבר מירי רגב. לאורך השנים הפך חשבונו האישי ברשתות החברתיות לאחד הכלים המרכזיים להעברת מסרים של ישראל לעולם הערבי.