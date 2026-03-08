רס"ן ר': "תוקפים ומיירטים איומים, כדי לשמור על הבית" דובר צה"ל

מפקדת ספינת הטילים הראשונה, רב-סרן ר', משתתפת במערכה נגד איראן באופן פעיל ומתארת את הפעילות המבצעית.

"שייטת 3 פרוסה במרחב הימי מתחילת המערכה. אנחנו מבצעים תקיפות להסרת איום, מגלים ומיירטים איומים אוויריים והכל כדי לשמור על הבית. רוח הלחימה גבוהה מאוד. אני ולוחמיי נישאר כאן עד מתי שיידרש, לטובת שמירה על ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה", אמרה ר'.

קולות הקשר של נווטת הקרב בחיל האוויר צילום: דובר צה"ל

צה"ל פרסם גם קולות קשר מטיסה של נווטת קרב בחיל האוויר במהלך הפלת כטב"ם בשמי איראן.

לצד זאת פורסמה גם הצהרה של סרן ש' מפקדת פלוגה בחטיבת החילוץ שסיפרה על הפעילות במהלך המלחמה.